Frode Bergs advokat: – Fryktelig mange følelser i sving

Frode Berg forlot Litauen i et privatfly og landet på Gardermoen lørdag kveld.

Da hadde han oppholdt seg i Litauen i litt over et døgn etter at han ble løslatt som en del av en fangeutveksling mellom Russland og Litauen fredag, etter nesten to år i et russisk varetektsfengsel.

Risnes har vært sammen med Berg siden løslatelsen, og var med på flyet tilbake til Norge lørdag.

– Han er naturligvis veldig medtatt. Han har sittet i fengsel i to år i et fremmed land under litt vanskelige forhold, og har selv hatt problemer med å forstå bakgrunnen. Han har også delvis vært kritisk til andre personer som har satt ham i denne situasjonen. Samlet sett har dette gjort fengselsoppholdet fryktelig vanskelig for ham, sier Risnes.

– Står ved tidligere kritikk

Bergs kone og datter har ventet på ham i Oslo siden løslatelsen.

– Han er lykkelig over å være tilbake, og særlig over endelig å ha møtt familien. Han har allerede møtt kone og datter i Oslo, sier Risnes.

Det er fryktelig mange følelser i sving, og det tar tid å stabilisere hele systemet. Derfor får han også veldig god oppfølging, helt fra han kom over grensa og så lenge han trenger det, sier han.

Berg vil ikke snakke med pressen før den varslede pressekonferansen i neste uke. Det vil trolig skje tirsdag.

– Jeg vil tro han kanskje i første omgang har samtaler og tenker gjennom situasjonen med et friskt hode. Han står nok bak kritikken han tidligere har ytret, men har nok ikke behov for å gå mer i detalj foreløpig. Nå skal han ha ro med familien i noen dager, sier Risnes.

Han vil ikke kommentere det som skjedde da Berg ble pågrepet, og sier informasjon rundt dette må komme gradvis.

– Takknemlig

Risnes var ikke til stede under overleveringen, men sier Berg har fortalt at han ble hentet sammen med de to litauerne som også var en del av utvekslingsavtalen.

– Så ble de fløyet til Kaliningrad og tatt med til grensen mot Litauen. Der skjedde utvekslingen rett og slett ved at man gikk over grensen.Så ble han møtt av Norges ambassadør til Litauen og tatt med videre til dette huset vi har oppholdt oss i, sier Risnes.

Risnes berømmer de tre involverte landene for å ha fått i stand utvekslingsavtalen, og sier norske myndigheter har jobbet hardt.

– Vi hadde som kjent det problemet at vi ikke hadde noen russisk spiondømt å bytte med. Så vi har vært avhengige av hjelp fra et tredje land, og her har Litauen stilt opp på en god måte.

– Det har vært fryktelig komplisert, og jeg tror nok Berg er takknemlig overfor alle som har jobbet for å få ham tilbake, sier Risnes.

NRK har vært i kontakt med både Utenriksdepartementet og Statsministerens kontor. Begge sier de ikke vil gi ytterligere kommentarer i helga.