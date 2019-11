E-tjenestens kontrollorgan har i flere måneder jobbet med Frode Berg-saken

Dette bekrefter EOS-utvalgets leder Svein Grønnern overfor NRK.

– Vi vil se om enkeltpersoners rettigheter er krenket, og om e-tjenesten har opptrådt innenfor loven, sier han, når NRK spør om hva de ser etter i undersøkelsene om den spiondømte nordmannen.

EOS-utvalget står for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste. De fører tilsyn over de såkalte «hemmelige tjenestene» – Etterretningstjenesten, Forsvarets sikkerhetsavdeling, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Undersøkelsene rapporteres til Stortinget.

EOS-utvalget Ekspandér faktaboks Utvalg som kontrollerer etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene i Norge

Skal føre tilsyn med de hemmelige tjenester, undersøke klager fra enkeltpersoner og organisasjoner, og kan selv ta opp saker og forhold

Medlemmene velges av Stortinget, og utvalget avgir melding til Stortinget minst én gang i året

Ledes av Svein Grønnern fra 2019 Kilde: SNL

Grønnern kan fortelle at kontrollorganet har undersøkt saken om Frode Berg i flere måneder, men vil ikke gå i detaljer om hva de så langt har funnet.

Lørdag kveld landet Frode Berg på Gardermoen, og satte da sine bein på norsk jord for første gang på to år.

– Kan forstå frustrasjonen

Grønnern sier at de jobber grundig med undersøkelsene, og påpeker at det er spesielt to ting som gjorde at de valgte å kaste et blikk på saken.

– EOS-utvalget har lav terskel for å undersøke saker, som for eksempel norske medier skriver om når det gjelder norske tjenester. Det var derfor helt naturlig å gå inn i denne saken etter dekningen den har fått, sier Grønnern.

FATTET INTERESSE: Leder av EOS-utvalget Svein Grønnern forteller Bergs kritikk av e-tjenesten har bidratt til at de undersøker e-tjenesten.

Berg har vært tydelig i sitt budskap når det gjelder hva han synes om e-tjenestens håndtering i kjølvannet av at han ble pågrepet av russisk e-tjeneste.

Han har tidligere uttalt at han føler seg sviktet, og at han ikke forstod omfanget av det han ble involvert i. Bergs kritikk har også fått støtte fra eksperterthold.

Grønnern sier at Bergs uttalelser har bidratt til hvorfor de har valgt å gå inn i saken.

– Han har vært tydelig, og det påvirker oss i den forstand at vi har satt i gang undersøkelser. Men det er den totale saken og oppmerksomheten den har fått, som gjør at vi igangsetter undersøkelsene, sier han, og sier også at han forstår den spionsiktedes reaksjoner.

– Jeg kan utmerket godt forstå hans frustrasjon når han har tilbrakt så lang tid i fengsel. Utover dette må vi få komme tilbake til mulige aspekter ved saken, sier Grønnern.

NRK møtte Risnes kort tid etter at han og Frode Berg landet på Gardermoen. Du trenger javascript for å se video. NRK møtte Risnes kort tid etter at han og Frode Berg landet på Gardermoen.

Den tidligere norske grenseinspektøren ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva i 2017. Han hadde da på seg 3000 euro i kontanter, og ble siktet og dømt for spionasje.

Gjennom sin advokat har Berg uttalt at han ikke ønsker kontakt med norske medier før en annonsert pressekonferanse førstkommende tirsdag.

Frode Berg-saken Ekspandér faktaboks * 5. desember 2017: Den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg blir pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB under et besøk i Moskva. Berg siktes for spionasje etter paragraf 276 og settes i FSB-fengselet Lefortovo. Nordmannen nektet straffskyld etter tiltalen, men erkjenner senere å ha vært kurer for norsk etterretning.

* 2. april 2019 starter rettssaken i byretten i Moskva. Aktoratet hevder Berg samlet informasjon om russiske atomubåter.

* 16. april 2019 blir Berg funnet skyldig i spionasje og dømt til 14 års fengsel. Dommen blir ikke anket og er rettskraftig fra 29. april. Senere blir det kjent at Berg er dømt for å ha overlevert 15.000 euro til en russisk kontakt.

* 28. august 2019 melder NRK at norske myndigheter forhandler med Russland om å få Berg hjem.

* 16. oktober meldes det at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Frode Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

* 24. oktober melder det russiske nyhetsbyrået Interfax at en russisk kommisjon anbefaler at president Vladimir Putin benåder Frode Berg.

* 25. oktober opplyser Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at Berg snart vil få svar på sin søknad om benådning.

* 6. november bekrefter en talsperson for president Putin at de vurderer en søknad om benådning. Det opplyses ikke når en avgjørelse skal tas.

* 7. november vedtar parlamentet i Litauen en lov som kan gjøre utvekslingsavtalen med Russland mulig. Litauens president undertegner loven mandag 11. november.

* 15. november: Litauen kunngjør at de har benådet de to spiondømte russerne Nikolaj Filiptsjenko og Sergej Moisejenko. Den russiske etterretningstjenesten sa at de vil komme med et svar på dette.

15. november: Frode Berg er overlevert til den norske ambassaden i Litauen. Det ble offentliggjort på en pressekonferanse i Litauens hovedstad Vilnius. Han skal reise hjem til Norge og gjenforenes med familien.

Rapporterer til Stortinget

EOS-utvalget har ennå ikke vært i kontakt med Frode Berg, ei heller hans advokat Brynjulf Risnes.

– Jeg har ikke vært i kontakt med verken han ellers hans advokat. Vi har ennå ikke tatt stilling til hvem vi vil snakke med, sier EOS-lederen, og kan ikke si mer om når de første samtalene med Berg vil bli.

– Bør denne saken føre til en diskusjon rundt e-tjenestens metoder?

– Vi går nå bredt inn i denne saken og ser alle aspekter ved den. Det er for tidlig å diskutere hva som kan bli aktuelt å diskutere videre, sier Grønnern.

– Hva tenker du om at utrente sivilister brukes i denne typen operasjoner?

– Jeg har ikke per i dag noen oppfatning av det. Om undersøkelsene vil vise at dette er et viktig punkt vil vi komme tilbake til det, fortsetter han.

FØRSTE BILDE: Lørdag kveld landet Frode Berg på Gardermoen. Dette er det første bildet av ham i Norge på to år. Her sammen med ektefellen Anita Berg. Foto: Privat

Når og hvordan EOS-utvalget vil konkludere er ennå uvisst. Dette kan skje enten gjennom rapporten deres som sendes i årsmeldingen til Stortinget – eller at de selv rapporterer til Stortinget utenom årsmeldingen.

Grønnern påpeker at det er her ballen, avhengig av deres konklusjoner, havner.

– Vi avgir våre undersøkelser til Stortinget, så det er de som må bestemmer seg for hva de tar videre med den ansvarlige statsråd, sier han.

– Er det noen muligheter for å endre praksisen til e-tjenesten basert på EOS-utvalgets undersøkelser?

– Vi har ingen instruksjonsmuligheter. Vi kan påpeke, kritisere og ta det opp med Stortinget, men der er de som er ansvarlige for å ta det videre, sier Grønnern.