Varsler til Njie: – Du fungerer i praksis som Giskes PR-agent

Lørdag var både Njie og Andreassen med i radioprogrammet Ukeslutt på NRK. Sunniva Andreassen er en av varslerne som reagerer på boken Njie nylig har utgitt.

– Jeg blir opprørt. Jeg er i en vanskelig situasjon hvor jeg er satt til å motsi en av Norges mest populære og folkekjære kvinner. Boken gir seg ut for å være noe annet enn hva den er. Jeg opplever den som et partsinnlegg fra Giske.

– Njie fungerer i praksis som Giskes PR-agent. Det er urimelig å si at varslerne ikke har blitt uimotsagt, når de fra første stund har blitt demonisert og umyndiggjort, mener Andreassen.

Haddy Njie har skrevet en bok om hvordan hun opplevde å stå i stormen sammen med Trond Giske, da det ble levert flere varsler mot den daværende nestlederen i Arbeiderpartiet. Foto: NRK

– Også rom for min historie

Njie sier at også hun har godt av å bli konfrontert med egen makt, og at hun er glad for endelig å få snakke med Andreassen.

– Det har vært for lite samtale i denne prosessen. Jeg er glad for at hun har fortalt sin historie, og jeg mener det også er rom for min historie, som kommer frem i boken. Jeg har aldri sagt at min historie er sannheten, men den er en flik av sannheten, og den er viktig for å få hele bildet, sier Njie.

Njie har forståelse for at boken for mange vil være vond å lese, men understreker at det er hennes historie, og at hun derfor ikke har delt den ut i forkant for å innhente tilsvar.

Haddy Njie er gift med Arbeiderpartiets Trond Giske. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Omtaler varslerne i boken

I boken «Dagbok 13. desember–13. februar» kommer kona til Trond Giske, Haddy Njie, med kritikk av både partiledelse og varslere, etter den mye omtalte Trond Giske-saken, som utspilte seg vinteren 2017–2018.

Sakene førte til at Arbeiderpartiet konkluderte med at Trond Giske brøt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Andreassen blir i Njie sin bok omtalt som Tromsø-varsleren. I boken skriver Njie blant annet følgende om varslersaken til Andreassen:

«Kysset. Prøvde å kysse. Stryke på ryggen. Er det den alvorlige saken? Er det grunnen til at kroppen min tror den skal dø, at Trond snakker med en stemme jeg aldri hørt før?».

Både Sunniva Andreassen og Haddy Njie har skrevet hver sin Ytring om det som kommer frem i boken.

– River ned hva metoo står for

Andreassen understreker at hun ikke har noe å tjene på at hun sendte inn varselet.

– Boken river ned mye av det metoo står for. Jeg vet ikke om Njie har tenkt over hvilke kostnader dette får. Har hun lyst på et samfunn på hvor man ikke kan si ifra?, spør Andreassen.

– Jeg er nok like opptatt av varslernes rettigheter og metoo som Andreassen, men også varslere må tåle å bli motsagt, svarer Njie.

Andreassen sier hun håper at Njie vil være med på rett side av metoo-bevegelsen.

– Det virker på meg som om du mener dette er noe jeg burde tålt. Men «times up» Vi trenger ikke å tåle dette, sier Andreassen.

Njie mener de som leser boken vil se at det ikke er det hun mener.

– Tvert imot tar Trond hennes varsel svært alvorlig og har beklaget dypt gang på gang. Det kommer også tydelig fram i boka. Vi står på samme side i metoo-bevegelsen. Men jeg mener det må være rom for å fortelle hele historien, sier Njie.

Fortjener en unnskyldning

Njie skriver også i boken at Sunniva Andreassen er en av varslerne som fortjener en unnskylding, og at den har hun fått. Hun beskriver videre hvordan Giske har tenkt på Andreassen i ettertid og hvordan det kunne bli sånn.

«Han (Trond Giske journ.anm.) burde aldri ha truffet henne på byen når han var så full. Han burde ha tenkt på at ryktene kom til å gå. Falske rykter som rammet henne. Hvordan kunne han ikke tenke å det? Han kan ikke forstå det. Kan han ha gjort det hun anklager ham for? Da ville han vel ha husket det? Angret. Kontaktet henne med det samme. Han kan ikke forstå det. Hva annet kan han ha gjort som han ikke har forstått?», skriver Njie i boken.

NRK har vært i kontakt med Trond Giske som sier han nå ikke ønsker å kommentere innholdet i boken eller debatten den har skapt.