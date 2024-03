Var midt i terrordramaet – måtte kontakte politiet etter 1,5 år

– Det går på repeat i hodet mitt. Vi sto der og vurderte om noen plutselig kom og skjøt inn nødutgangen, eller om vi ville bli skutt i ryggen når vi løp mot Tinghuset, sier Kasper Ueland til NRK.

Fra han rømte ut nødutgangen i kjelleren på London pub, til han ble avhørt av politiet, gikk det 1,5 år.

Ueland var i kjelleren på London pub natt til. 25. juni 2022. Skuddene til Zaniar Matapour drepte to og skadet ytterligere ni den kvelden.

For to uker siden begynte rettssaken mot han. Men fortsatt har ikke politiet oversikt over alle som er fornærmet i saken.

Ueland tegnet inn på et kart over London pub hvor han befant seg. Foto: Ingrid Emilie Waaler / NRK

Vennen Ueland var med den kvelden var inne til avhør kort tid etter angrepet. Men selv om han oppga kontaktopplysningene til Ueland i avhøret, ble Ueland aldri kontaktet, sier han.

Han forsøkte å glemme på hendelsen, men skjønte i rettsakens første uke at det ikke gikk. Da ringte han politiet, men fikk beskjed om at etterforskingen var avsluttet.

Etter å ha snakket med Støttegruppa 25. juni, skjønte han at dette ikke stemte.

Ny kontakt med politiet ledet til avhør og status som fornærmet. Det har Ueland vist NRK dokumentasjon på.

– Det var litt som en bør ble løftet av skuldrene mine, sier han.

– Må ta dette i mine egne hender

Rettssakens første del har dreid seg om de fornærmede. I to uker har retten hørt vitneforklaringer fra folk som ble skutt, som drev med førstehjelp og som bidro til å legge Zaniar Matapour i bakken den natten.

Politiet har også redegjort for hvordan de har jobbet for å kartlegge de som var til stede den kvelden.

Da kom det fram at tallet på fornærmede har steget fra 269 til 271 siden rettssaken startet. En av disse er Ueland.

Ueland sier han vil oppsøke rettssaken etter hvert, men har ikke sittet på tilhørerbenken ennå. Foto: Ingrid Emilie Waaler / NRK

Politiet har fått flere slike henvendelser, og kaller derfor tallet på fornærmede for dynamisk, forklarte politibetjent Ingrid Mengaaen Jakobsen i retten.

– Da rettssaken kom opp var det jeg hadde prøvd å legge lokk på plutselig tilbake. Da gikk det opp for meg at kanskje jeg bare må ta dette i mine egne hender, og gjøre jobben for politiet, sier Ueland.

Ueland flyktet ut en nødutgang og løp mot Tinghuset da angrepet mot London pub skjedde. Foto: Ingrid Emilie Waaler / NRK

80 fornærmede uten bistandsadvokat

Koordinerende bistandsadvokat Christian Lundin reagerer på politiets vurderinger.

Lundin sier han de siste to ukene har fått over 25 henvendelser fra personer som lurer på om de kan ha rett på bistandsadvokat etter skytingen.

En kartlegging politiet gjorde nylig, på forespørsel fra Lundin, viste at rundt 80 personer med status som fornærmet står uten bistandsadvokat, selv om de ønsker det.

– Det er beklagelig at det kommer så sent. Hva som er årsaken til det, er vanskelig å si, sier han til NRK.

Christian Lundin er koordinerende bistandsadvokat i straffesaken. Foto: Ingrid Emilie Waaler / NRK

Lundin og de andre bistandsadvokatene er også engasjert av en rekke personer som har status som vitner i saken.

Det er for eksempel personer som befant seg inne på Per på hjørnet og London pub, men som ikke, ifølge politiets definisjon, var i fare for å bli truffet av skuddene som ble avfyrt.

Alle som sto innenfor den røde markeringen på Per på hjørnet anses av politiet som fornærmet. Det gjelder også dem som befant seg på uteserveringen. De utenfor markering regnes man i utgangspunktet som vitne. Åtte personer befant seg innenfor politiets røde markering da angrepet begynte.

Lundin påpeker at angrepet etter politiets mening var et terrorangrep, hvor målet var å spre frykt og ramme som mange som mulig i området. Dermed mener han alle som var til stede var mål for angrepet.

– Da mener jeg det er gode grunner til å si at alle i det området har status som fornærmet.

Alle som sto innenfor den røde markeringen på London pub anses av politiet som fornærmet. Også de som befant seg på uteserveringen regnes som fornærmet. De utenfor markeringen regner man i utgangspunktet som vitner. 150 personer befant seg innenfor politiets markering da angrepet begynte.

– Oppleves som forskjellsbehandling

Leder Espen Evjenth i Støttegruppa 25. juni mener det er åpenbart at grensene politiet har satt på hvem som har status som fornærmet, er for strenge.

I tillegg mener han det framstår som rotete at tallet på fornærmede fortsatt ikke er satt, to uker inn i rettssaken. Han synes politiet burde ryddet opp i dette før rettssaken begynte.

– Hvis du var i området, hvis du var utenfor barene eller inne på en av barene, så er det sånn at det var panikk og frykt i lokalet, sier Evjenth til NRK.

– Angsten folk opplevde forholdt seg ikke innenfor politiets røde soner. Folk trodde de var i livsfare.

– Et sted må vel grensa gå?

– Det er klart det. Men det oppleves som at det er vilkårlig hvem som har fått denne statusen. Det oppleves som forskjellsbehandling.

Espen Aleksander Evjenth er fornærmet i saken, og leder for Støttegruppa 25. juni. Foto: Ingrid Emilie Waaler / NRK

Børge Enoksen, politiadvokat i Oslo politidistrikt, skriver i en e-post til NRK at politiet har jobbet med å få oversikt over de fornærmede siden angrepet skjedde. Det var over 500 personer til stede utenfor de aktuelle utestedene.

– Likevel vil det være personer politiet ikke har oversikt over, men når disse tar kontakt blir de behandlet på en ordentlig måte, svarer Enoksen i e-posten sendt fra kommunikasjonsrådgiver Siv Alsen.

Politiet kommenterer ikke Uelands opplevelse.

– Det er en veldig vanskelig vurdering, og vi har forståelse for at enkelte opplever at det rammer feil, skriver Enoksen.

Videre skriver Enoksen at domstolen kan overprøve politiets vurderinger.

– Her er vi åpne for at det kan skje endringer underveis i rettssaken, men også senere. Det er viktig for oss at de fornærmedes rettssikkerhet ivaretas på en god måte.