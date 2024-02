Full advokatforvirring etter Oslo-skytingen

Om kort tid blir Zaniar Matapour stilt for retten for terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022.

To ble drept, ni skutt og enda flere skadet under angrepet. Nå frykter Støttegruppa 25. juni at flere av dem som ble rammet ikke har tilgang til alle rettighetene de har krav på.

221 har fått bistandsadvokat i tingretten. Antallet inkluderer ikke alle de 269 fornærmede i saken, og er langt lavere enn de 500 politiet anslår var til stede da angrepet skjedde.

Flere av de med bistandsadvokat har ikke status som fornærmet, ifølge politiet.

Evjenth er selv fornærmet Foto: Julia Thommessen / NRK Nyheter

Det har skapt forvirring om hva man kan ha krav på, mener støttegruppa:

– Vi vet det ikke er alle som er fornærma etter politiets definisjon som har bistandsadvokat engang. I tillegg er det flere hundre som var til stede som ikke har det. Potensielt er det flere hundre som ikke har bistandsadvokat, men som har rett til å ha det, sier Espen Alexander Evjenth til NRK.

Evjenth er selv blant dem som ble skutt under angrepet, og leder støttegruppa.

Han sier det er mange flere som sliter med psykiske skader etter angrepet, enn antallet som er fornærmet.

– Vi kjenner blant annet til en mann som var ved biljardbordet nede i kjelleren på London, som har store psykiske ettervirkninger i dag. Politiet definerer ham ikke som fornærmet. Men han har fått innvilget bistandsadvokat, og har i høyeste grad har rett til hjelp og vil være en selvskreven del av oppreisingssøksmålet i rettssaken.

– Har skapt en forvirring

Evjenth sier det er mange grunner til at folk – både de som har status som fornærmet og de som ikke har det – ikke har meldt seg for bistandsadvokatene.

– Det kan være folk som er i skapet, eller det kan være folk som ønsker å bare legge det som skjedde bak seg, sier Evjenth.

Også koordinerende bistandsadvokat Christian Lundin bekrefter at bistandsadvokatreglene har skapt forvirring blant de som var til stede i og utenfor London pub og Per på hjørnet 25. juni.

– Det er uoversiktlig. Det er personer som av politiet har fått status som vitner, men allikevel fått oppnevnt bistandsadvokat som fornærmet. Bakgrunnen for det er at det må gjøres en konkret vurdering av om man har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat.

– Senest i går fikk jeg en henvendelse fra noen som lurer på om de har krav på bistandsadvokat, og det forteller egentlig alt. Dette har skjedd flere ganger, sier han til NRK.

Christian Lundin er koordinerende bistandsadvokat i 25. juni-saken. Foto: Trygve Heide / NRK

Høsten etter angrepet var tingretten mer restriktive med hvem som ble oppnevnt som bistandsadvokat.

Lundin og bistandsadvokatene anket flere vedtak, og lagmannsretten ga dem medhold.

I kjennelsene har lagmannsretten vurdert at alle som var på London pub, utenfor Herr Nilsen, London, Hjørnet grill og kebab og Per på hjørnet kan få bistandsadvokat.

Les også Terrorsiktede Arfan Bhatti kan utleveres til Norge

Å ha bistandsadvokat gir en rett til informasjon og representasjon både under etterforsking og rettssak, samt bistand til å for eksempel fremme erstatningskrav.

Det er dette støttegruppa frykter at personer som befant seg i området 25. juni 2022 går glipp av.

Forstår forvirringen

Tingrettsdommer Ina Strømstad sier hun har forståelse for at reglene er forvirrende.

– Det er ikke alle fornærmede som har krav på bistandsadvokat. Og samtidig trenger du ikke være fornærmet for å ha rett til bistandsadvokat. Det må gjøres en skjønnsmessig vurdering hvor man må trekke noen grenser. Ergo er det også noen gråsoner, og de kan være vanskelig å forholde seg til, sier Strømstad til NRK.

Tingrettsdommer Ina Strømstad har forståelse for at de som var til stede under angrepet 25. juni 2022 synes reglene for bistandsadvokat er forvirrende. Foto: Tom Balgaard

Også politiadvokat Ingvild Myrold sier hun har forståelse for at det er komplisert for fornærmede og vitner å forholde seg til reglene.

– Det er loven som setter de rettslige rammene for hvem som er fornærmet, og det er overlatt til et visst skjønn å fastsette hvor grensen går. Det er en veldig vanskelig vurdering, og vi har forståelse for at enkelte opplever at det rammer feil, sier Myrold til NRK.

Hun sier politiet har fått reaksjoner både av folk som mener de burde hatt status som fornærmet i straffesaken, og av folk som er overrasket over å få status som fornærmet.

– Vi har full forståelse for det. Det er ikke politiet alene som endelig avgjør det spørsmålet. Også domstolen kan overprøve våre vurderinger. Her er vi åpne for at det kan skje endringer underveis i rettssaken, men også senere. Det er viktig for oss at de fornærmedes rettssikkerhet ivaretas på en god måte.

Evjenth i støttegruppa oppfordrer de som var i Rosenkrantz' gate 25. juni til å melde seg for en av de fire bistandsadvokatene for å sjekke om de kan ha krav på representasjon, erstatning eller hjelp før rettssaken.