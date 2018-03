Vannkraft sparer oss for milliarder i flomskader

– Erstatningen etter flomskader er mer enn tredoblet siden 2010. Vi dokumenterer i dag verdien av at den regulerte vannkraften gir mindre flom og færre skader, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen til kraftbransjen.

DEMPE FLOM: – I lys av klimaendringene hvor det blir villere og våtere, vil verdien av å kunne dempe flom øke i årene fremover, mener Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge. Foto: Hallvard Norum / NRK

Kraftselskapenes mulighet til å holde igjen vann i magasiner, hindrer flomskader for over 100 millioner kroner årlig bare i Telemark, ifølge en ny rapport som Multikonsult har gjort på oppdrag fra Energi Norge.

At regulerte vassdrag brukes i flomdemping er ikke nytt.

– Det nye nå er at vi har funnet en metode for å sette verdien på dette, sier Ulseth.

Det ligger nå enorme mengder snø i fjellheimen og i går gikk Norges vassdrags- og energidirektorat ut og varslet stor fare for alvorlig vårflom på Østlandet.

I fjor høst flommet nyhetsbildet over av vannskader både på Sørlandet og i Telemark: jordras, vann i kjellere og store ødeleggelser.

FLOM I FJOR: Flommene på Sørlandet og i Telemark preget nyhetsbildet i fjor høst. Foto: Ronny Blix

Kraftig økning i flomskader

Siden 2011 har de årlige forsikringsutbetalingene til flomskader nesten firedoblet seg, sammenligna med perioden fra 1980 fram til 2011, justert for prisutvikling, ifølge den nye rapporten.

– At nåverdien av de unngåtte skadene bare i Skiensvassdraget er på 2 til 3 milliarder kroner, viser at dette er viktige hensyn. Vi mener at regulerte vassdrag kan få en enda viktigere rolle i å hindre flomskader, sier Oluf Ulseth.

KONTROVERSIELT: Å legge fosser og vassdrag i rør og demninger er kontroversielt. Dette er et arkivbilde fra 1910 av Sarpsfossen. Foto: Anders B. Wilse

Miljøbevegelsen er som kjent kritisk til at to tredjedeler av de store norske vassdragene har blitt lagt i rør og demninger. Å legge fosser og vassdrag i rør og demninger endrer ikke bare vakker og uberørt natur, det har også konsekvenser for miljø og biomangfold, er deres argument.

Oluf Ulseth i Energi Norge ber imidlertid om like frie tøyler framover. NVE skal i løpet av de nærmeste årene vurdere om lag 300 vannkraftkonsesjoner på nytt:

– Det er ikke uvanlig at det kommer ønsker fra lokalsamfunn, for eksempel ønsker om fyllingsgrad i magasinene i de ulike tidene av året. Det er mange viktige hensyn å ta, men i balansen av de mener vi verdien av flomdemping må komme tydeligere fram, sier Ulseth.

– Bidrar til økt kunnskap

Det er altså NVE som bestemmer hva vannkraftbransjen får lov til. At man nå for første gang har regnet seg fram til en verdi av flomdempingen, synes direktør for konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flatby, er interessant.

– Det er velkjent at reguleringer kan ha en betydelig flomskadedempende effekt. Denne rapporten som tallfester dette, vil jo kunne være med som et viktig bidrag til kunnskap når vi skal vurdere ulike hensyn, sier Flatby.

Energi Norge håper altså denne tallfestinga av flomdemping skal veie tyngre framover. Oluf Ulseth mener regneeksemplet på Skiensvassdraget også kan brukes andre steder i landet:

– Det å kunne regulere vassdrag har stor verdi. I lys av klimaendringene hvor det blir villere og våtere, vil verdien av å kunne dempe flom øke i årene fremover.

UTVIK: Slik så det ut i Utvik to dager etter flommen i fjor sommer. Foto: Oddmund Reisæter Haugen / NRK