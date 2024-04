Mann siktet for seksuell handling med mindreårig

En mann i 40-årene ble lørdag pågrepet i Bergen, siktet for seksuell handling med et barn under 16 år. Hendelsen skal ha skjedd i helgen.

Mannen fremstilles for varetekt mandag, skriver Bergensavisen.

– Vi har begjært ham fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud grunnet bevisforspillelsesfaren. Han er siktet for seksuell handling med barn under 16 år, sier politiadvokat Nina Skipevåg Andreassen.

Hendelsen skal ha skjedd i helgen, opplyser Andreassen.

– Det er flere vitner som ikke er avhørt ennå, og beslaglagte digitale enheter som politiet ønsker å gå gjennom, sier hun.

Mannen erkjenner ikke straffskyld, opplyser hans forsvarer, advokat Bertil Rønnestad.

(©NTB)