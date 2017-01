Frp vil ha omkamp om vernede vassdrag

I fjor gikk Fremskrittspartiet på et nederlag da Stortinget gjennom energimeldingen slo fast at verneplanene for nær 400 vassdrag ligger fast. Nå vil partiet med olje- og energiminister Terje Søviknes i spissen ta debatten på nytt, men blir møtt med et stygt blikk fra SV.

I Adresseavisen i dag snakker den ferske statsråden om å oppheve det varige vernet av Vefsna-vassdraget i Nordland. Vassdraget som ble vernet av Stortinget i 2009 er med sine 16 mil en av de viktigste lakseelvene i Norge.

– Når vi gradvis skal gå over fra fossil til fornybar energi, må vi diskutere om alle de verneplanene vi har skal gjelde til evig tid. Jeg sier ikke det blir en snarlig endring, men synes det er en viktig politisk debatt som vi må ta i Norge, sier han til avisen.

Hvilke andre vassdrag enn Vefsna som bør bygges ut, er for tidlig å si noe om.

– Flere kan komme, men jeg vil ikke ta konklusjonene på dette nå, sier statsråden til Adressa.no.

Nær 400 vassdrag vernet

Vefsna har tradisjonelt vært ei rik lakseelv, og hvert år besøker 80.000 Laksforsen. Foto: Bratlie, Espen / Samfoto

389 vassdrag i landet er vernet mot kraftutbygging. Ett av dem er Vefsna som ble tungt regulert på 50-tallet da Gluggvasselva, Elsvasselva og flere mindre vassdrag ble overført til Røssvatnet under Røssåga-utbyggingen.

Sosialistisk Venstreparti frykter rasering av vernede vassdrag etter utspillet fra olje- og energiministeren.

– Vefsna er det siste store vassdraget i Norge som ikke er utbygd. Selv om vi skal gjennom et grønt skifte må vi ha råd til å la ei elv ligge urørt, sier Marius Jøsevold, som er SVs stortingskandidat i Nordland.

Han mistenker at Vefsna-utspillet er en del av Fremskrittspartiets valgkampstrategi.

– Jeg registrerer at Høyres klima- og miljøminister Vidar Helgesen ikke støtter olje- og energiministeren i den samme regjeringen.

Vil invitere ministeren

– Vefsna er det siste store vassdraget i Norge som ikke er utbygd. Selv om vi skal gjennom et grønt skifte må vi ha råd til å la ei elv ligge urørt, sier Marius Jøsevold, som er SVs stortingskandidat i Nordland. Foto: Anita Borkamo / NRK

Med sine 16 mil er Vefsna en av de viktigste lakseelvene i Norge – med historiske fangster på opp mot 20 tonn i løpet av en sommer. Det var rike briter på 1800-tallet som gjorde Vefsna kjent. På 1960-tallet kjøpte Volvo-konsernet opp fiskerettighetene, og nøt godt av de rike fiskeforekomstene. SV i Nordland ønsker å invitere olje- og energiminister Terje Søviknes til Helgeland.

– Vefsna representerer store natur- og miljøverdier, som bør bevares for kommende generasjoner. Det er ei rik lakseelv og hvert år besøker 80.000 personer den ville Laksforsen. Her er det store muligheter for næringsutvikling, sier Jøsevold.

Flere av ordførerne i kommunene tilknyttet Vefsna er imidlertid positive til utspillet fra Frp, og vil gjerne se på mulighetene for at mer vannkraft og laks kan leve side om side.

– Min holdning til dette er at det ikke er snakk om enten eller. Namsen har ni kraftverk, og er fortsatt ei svært god lakseelv. Jeg er absolutt åpen for å se på kraftutbygging, sier Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap).

NRK har vært i kontakt med Olje- og energidepartementet, som ikke hadde anledning til å kommentere saken nå i kveld.