Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helseminister Bent Høie sa på pressekonferansen torsdag at det er gode muligheter for at vi får en vaksinegodkjenning til jul, og at de første dosene kan være klare på nyåret.

Høie sa videre at det nå er mange lovende vaksinekandidater. På spørsmål fra NRK om russernes Sputnik-vaksine er en av disse, svarer han:

Helseminister Bent Høie vurderer ikke den russiske Sputnik-vaksinen som et alternativ for Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Norge er en del av det europeiske fellesskapet når det gjelder både det å få tak i vaksine, og det å godkjenne vaksine. Vi er med på å finansiere vaksiner gjennom Cepi, så vi er ikke en del av det arbeidet.

Cepi er en europeisk vaksineallianse. Norge ble med i alliansen i juni.

Russland har allerede satt vaksinen Sputnik i produksjon. Det er bestemt at den først skal gis til folk i helsetjenesten og ansatte i skolen.

Bent Høie sier at når det gjelder de mest lovende vaksinekandidatene, er det håp om at de kan få godkjenning til jul.

– Dette er et håp vi har, et ønske, men ingen garanti. Hvis en nå lykkes med dette arbeidet, så håper vi at vi kan rulle ut vaksinering i løpet av 2021.

Tror på ansvarlig utvikling

Direktør for Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, er ikke urolig for at de store og ansvarlige produsentene kommer til å hoppe over viktige faser i utviklingen av en vaksine.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, stoler på at de store vaksineprodusentene gjør en grundig jobb i utviklingen av en vaksine. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

– Vi ser noen vaksineprodusenter som skipper en del av de løpene som vi vanligvis trenger. Jeg kan nevne det som utvikles i Russland, som vi er litt urolige for. Ikke fordi vi tror at det ikke kan fungere, men rett og slett fordi vi er litt usikre på om de legger opp tilstrekkelig med forsøk for å sikre at de ikke får negative bivirkninger.

Guldvog sier noen produsenter kan velge nye metoder som ikke er utprøvd før.

– Det kan hende at det er nye og innovative løsninger som man må vurdere etikken i.

Forventer ryddighet

Guldvog tror de store aktørene kommer til å velge en ansvarlig linje.

– Tenk på belastningen vaksineindustrien hadde etter svineinfluensaen i 2009, da man fikk en god del bivirkninger som var uforutsette. Det hadde veldig store konsekvenser for industrien. Så vi forventer ryddighet i forhold til dette.

Bjørn Guldvog sier det nå pågår rundt 100 forskjellige vaksineforsøk, og at rundt 15 av disse forsøkene er kommet ganske langt. Det synes han er svært lovende.

– Blant annet den vaksinen som EU nå har i kikkerten, denne Oxford-vaksinen, det er jo denne løsningen vi håper på skal bringe oss ut av isolasjonen og få tilbake en større normalitet i livene våre.

Sverige kjøper vaksine

Sveriges statsminister Stefan Löfven sier at landet skal være med i EUs felles innkjøp av koronavaksine, forutsatt at vaksinen blir godkjent.

Sverige kjøper seks millioner doser av koronavaksine, sa Statsminister Stefan Löfven onsdag, Foto: Henrik Montgomery/tt / NTB scanpix

Det er forskere ved universitetet i Oxford som utvikler vaksinen.

Gjennom et EU-samarbeid har Sverige inngått en avtale om å kjøpe seks millioner doser av vaksinen som er under utvikling.