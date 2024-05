Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Rødt-politiker og Palestina-aktivist Mona Osman har fått kritikk for å ha publisert et bilde der hun holder en plakat ved siden av utenriksminister Espen Barth Eide, men vil ikke beklage.

Utenriksministeren har avvist at bildet representerer hans eller Norges syn.

En bystyrerepresentant for Høyre i Skien har krevd at Osman beklager til både bystyret og utenriksministeren, men kommunen har konkludert med at saken ikke bør legges frem i bystyret. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at Rødt-politiker og Palestina-aktivist Mona Osman publiserte et bilde av seg selv og Norges utenriksminister på Facebook.

«I dag har jeg radikalisert Espen Barth Eide», skrev Osman om bildet der hun holder opp en plakat der det er skrevet «Fuck Israel», «Fuck kapitalisme» og «Fuck Nato».

Osman sier hun forstår at det kommer reaksjoner.

– Noen har vært sinte og noen har vist støtte. Håpet mitt er at vi kan rette fokus mot det som skjer i Palestina og Gaza.

Osman sier at utenriksministeren ikke var kjent med budskapet på plakaten.

Forsvarer metoden

Bildet ble tatt da utenriksministeren var i Grenland for å markere 1. mai.

Han har i etterkant avvist at bildet på noen måte representerer hans eller Norges syn.

Osman sier at Eide ikke var klar over budskapet på plakaten, men forsvarer likevel det hun gjorde.

– I denne sammenhengen er en slik aktivisme innafor for meg.

Vil ikke beklage

Tidligere denne uken sendte Halvor Berg-Hanssen, som er bystyrerepresentant for Høyre i Skien, et varsel til fungerende ordfører Jørn Inge Næss (Frp).

Berg-Hanssen har krevd at Osman beklager til både bystyret og utenriksministeren.

Det har Rødt-politikeren ingen planer om å gjøre. Hun mener det er den norske regjeringen som bør beklage til det palestinske folket fordi den ikke har gjort nok for å skape fred.

– Vi har ikke sett noen særlige resultater av arbeidet regjeringen har gjort i denne saken hittil.

Kommuneadvokaten i Skien har konkludert med at saken ikke bør legges frem i bystyret. Begrunnelsen er at Osman ikke opererte som representant for Skien kommune.

– Jeg synes kommunen ga et godt svar tilbake. Jeg er glad for at yringsfriheten settes så høyt som ordføreren uttrykker, selv om han er uenig med meg i sak og metode, sier Osman.