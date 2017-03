Ungdomspartiene krever 15.000 flere studentboliger

Mange ønsker seg en rimelig studentbolig under studiene. Men i fjor var det bare studentboliger til 14,6 prosent av landets studenter, ifølge Norsk studentorganisasjon (NSO).

Derfor krever ungdomspartiene at det blir minst 20 prosent dekningsgrad for slike boliger. Det betyr at man trenger nesten 15.000 flere studentboliger enn i dag.

Ungdomspolitikerne lover å jobbe for at kravene skal gjennomføres i løpet av neste Stortingsperiode.

– Det er unikt at alle ungdomspartiene er med, særlig i et valgår. Det gjør det lett for moderpartiene å si ja til dette kravet, mener NSO-leder Marianne Andenæs.

Ønsker mer studiestøtte

Statsminister Erna Solberg (H) på vei inn til Høyres pressekonferanse i forkant av partiets landsmøte. Hun vil ikke love enda flere studentboliger nå. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hvis du spør ungdomspartienes ledere om innvandring, klima eller skolepolitikk, får du neppe mange likelydende svar. Men om tre saker i utdanningspolitikken er de altså enige:

I tillegg til flere studentboliger ber de om at studiestøtten øker med minst 30.000 kroner i året, og at stortingspolitikerne bevilger mer penger til psykisk helsevern for studenter.

Statsminister Erna Solberg (H) har fått kravene overlevert fra Unge Høyres 2. nestleder Kristoffer Gustavsen, men vil ikke love at de blir gjennomført hvis hun får fornyet tillit i valget.

– Nå har vi jo økt antallet studentboliger betydelig og vi har økt studiestøtten under denne regjeringsperioden, men vi må tilpasse alle forslag etter den økonomiske situasjonen, sier hun til NRK.

6700 i kø

Gabrielle Legrand Gjerdset i SiO. Foto: Linda Reinholdtsen

Selv om regjeringen allerede bygger 2500 nye studentboliger i året, mener Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) det er viktig at politikerne presses til å øke tempoet.

– I august sto det 6700 studenter i kø i Oslo. Det var en dobling fra året før. Det trengs et kontinuerlig press for å bygge boliger, mener SiOs styreleder Gabrielle Legrand Gjerdset.