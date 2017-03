Tyrkia: - Norge har gitt asyl til kuppmakere

En tyrkisk diplomat og flere tyrkiske Nato-offiserer, som var stasjonert i Norge da kuppforsøket mot Tyrkia skjedde, har fått asyl i Norge.

- To månder etter kuppet fikk jeg beskjed fra mine overordnede om at passene til meg og min familie var indratt, og at jeg måtte komme tilbake til Tyrkia umiddelbart for å svare på noen spørsmål, sier diplomaten til NRK.

Han sier han hadde tenkt til å reise hjem igjen til Tyrkia. Men så begynte meldingene å komme om at hjemvendte diplomater ble arrestert og ikke fikk tilgang på advokat.

– Jeg var redd for å bli presset til å signere en tilståelse.

Diplomaten fryktet at han ville bli arrestert og torturert om han dro tilbake til Tyrkia, og sendte en klage til regjeringen i hjemlandet.

Han fikk til svar at de ikke kunne fortelle noe fordi det var en pågående etterforskning.

Alle de fem som har fått asyl benekter å ha noe som helst med militærkuppet å gjøre.

Tyrkia reagerer kraftig

«Fire tyrkiske NATO-soldater og en tyrkisk diplomat har fått asyl i Norge etter det mislykkede kuppforsøket 15. juli 2016. Tyrkias regjering reagerer sterkt.»

Slik starter en artikkel i den tyrkiske avisen Hurriyet.

– Dette kan vi ikke akseptere. Det er galt. De beskytter og forsvarer denne gjengen som er tilknyttet Fettulah Gülen. Vi aksepterer det ikke, sier visestatsminister Numan Kurtulmuş til avisen.

– Det er helt nødvendig at disse bandittene som søker asyl i Europa blir utleveres til Tyrkia dersom vi skal ha en vennlig relasjon med disse landene.

Visestatsministeren forteller at flere i Tyrkia reagerte med avsky på at kuppmakere fikk komme til retten i skikkelige klær før han spør retorisk:

«Hvis Norge ble utsatt for et kupp, ville de da tatt dem til retten på samme verdige måte?»

NRK har fått tilgang til logger fra sosiale medier der tyrkere i Norge har skrevet hva de mener om de tyrkiske asylsøkerne. Under fult navn diskuterer de hva som burde gjøres med dem.

Hva skal jeg gjøre? Spytte på dem?

Hvis du tilfeldigvis møter en, kan du gi beskjed til tyrkiske myndigheter. Men hvis du sier du skal skyte dem, passer det også.

Vår oppgave er å finne disse forræderne og sende dem vekk fra dette landet ved hjelp av sosialt og politisk press.

Fikk asyl

Nå lever de fem tyrkerne og deres familier, som også har fått asyl, på ukjent adresse i Norge.

-Jeg kom ikke hit for å bli rik. Jeg kom for å representere landet mitt. Det har jeg gjort i mer enn 22 år. Jeg var på toppen av min karriere og plutselig ble jeg en flyktning, sier diplomaten til NRK.

Han sier han føler seg trygg nå, men at han vil ta saken sin til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

– Jeg vil bevise min uskyld. Det vil jeg jobbe hardt for.

En av advokatene til de fem som har fått asyl mener det er prisverdig at norske myndigheter har valgt å være prinsippiell i denne saken, som åpenbart har vært vanskelig fordi vi snakker om et land vi er i politisk og militær allianse med.

– Men det er forståelig at ingen offisielle norske myndigheter vil kommentere saken nå, i lys av forholdet mellom Tyrkia og Europa nå om for tiden, sier advokat Kjell M. Brygfjeld.

UD vil ikke bekrefte påstanden om at tyrkiske statsborgere er innvilget asyl i Norge.

«På generelt grunnlag ønsker ikke UD å spekulere i internasjonale reaksjoner på enkeltvedtak innenfor norsk utlendingsforvaltning. Det er norske utlendingsmyndigheter som behandler søknader om asyl i henhold til norsk lov.» skirver UD i en e-post til NRK.

Dramatisk økning av tyrkiske asylsøkere



Siden militærkuppet i juli i fjor har antallet tyrkere som søker asyl i Norge økt kraftig. Frem til kuppet i fjor var det kun 15 tyrkere som søkte om asyl. Etter kuppet og frem til nå har hele 126 tyrkere søkt asyl i Norge.

En av årsakene til det forverrede forholdet mellom Tyrkia og Tyskland skyldes også at flere tyrkere har fått asyl i Tyskland etter kuppforsøket.

I Tyskland skal så mange som 136 tyrkere med diplomatpass ha søkt om asyl etter kuppforsøket, skriver Klassekampen som først meldte om de fem tyrkiske avhopperne i Norge.

Flere Nato-offiserer som var stasjonert på en base i Tyskland har også søkt asyl i landet for å unngå retur til Tyrkia.