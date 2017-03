– Når man ser hva EU har funnet seg i av tyrkisk retorikk så langt, så er det tydelig at EU er bekymret for et avtalebrudd, sier Tyrkia-forsker Siri Neset ved Chr. Michelsen institutt.

Etter at konflikten mellom Tyrkia og flere EU-land har blitt stadig mer tilspisset de siste dagene, kom trusselen mandag ettermiddag:

– Tyrkia bør revurdere spørsmålet om grensekryssing som er nedfelt i flyktningavtalen som ble inngått med EU, sa Tyrkias EU-minister Omer Celik til det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Mandag kveld opplyste også tyrkiske myndigheter at landet vil stanse all politisk kontakt med Nederland på høyt nivå og utviser landets ambassadør til landet.

Skulle begrense flyktninger

Celiks budskap er klart og tydelig: Tyrkia vil nå revurdere den flyktningavtalen som bremset strømmen av flyktninger og migranter til Europa betraktelig.

Han understreket riktignok at migrantenes sjøreiser til Hellas fortsatt bør forhindres av humanitære årsaker, men mener grensekryssinger til lands bør revurderes.

Avtalen innebærer at Tyrkia skal begrense tilstrømmingen av flyktninger og migranter til Europa, og at mange av dem som kommer til Hellas fra Tyrkia skal sendes tilbake. Effekten kom umiddelbart. Ifølge tall fra UNHCR ankom 3 462 flyktninger Hellas fra Tyrkia i april 2016. Dette var en stor nedgang fra 26 971 i mars samme år og 13 566 i april 2015, opplyser snl.

Bløff eller ikke?

Neset tror det skal mye til for at Tyrkia og president Recep Erdogan faktisk river i stykker avtalen.

– Det er en reel mulighet for at det kan skje, men det er ikke veldig sannsynlig. Men jeg tror det er farlig å anta at han bløffer.

Førsteamanuensis i Midtøsten-studier ved UiO, Joakim Parslow, er mer tilbøyelig til å tro at Tyrkia og Erdogan bløffer.

– Jeg tror han primært henvender seg til det hjemlige publikummet. Han ønsker å vise at han er en sterk leder, og bevise gjennom retorikk at kritikken fra Europa er et angrep på hele Tyrkia, sier Parslow.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang Tyrkia truer med å spille trumfkortet sitt. I august sa eksempelvis Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu at landet vil droppe flyktningavtalen med EU dersom unionen ikke kunne garanterer for tyrkisk visumfrihet.

Foreløpig har dette vært tomme trusler, men det siste utspillet kommer på et tidspunkt hvor stemningen er mer spisset enn på lang tid

– Situasjonen er mer spent enn den har vært på svært lenge. Det er valg i mange EU-land, og da spisses retorikken overfor det hjemlige publikummet. I tillegg har Erdogan en folkeavstemning 16. april hvor han ønsker å endre landets styreform. Dersom folket sier ja, vil det føre til at Erdogan vil kunne tilegne seg mer makt, så mye står på spill også for ham, sier Neset.

1. mars: Myndighetene i den tyske byen Gaggenau avlyser et folkemøte for tyrkere i Tyskland som er tilhengere av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Grunnen oppgis å være sikkerhetsmessige årsaker.

2. mars: Tyrkisk UD kaller Tysklands ambassadør inn på teppet og krever en forklaring. Samme dag trekker myndighetene i Köln en tillatelse til et planlagt folkemøte med en tyrkisk minister.

5. mars: Østerrikes statsminister Christian Kern sier tyrkiske politikere bør forbys å drive valgkamp i EU-land.

7. mars: Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu taler på et velgermøte i Hamburg til om lag 300 tyrkiske velgere. Møtet ble flyttet til den tyrkiske generalkonsulens bolig etter at politiet stengte bygningen der møtet opprinnelig skulle vært holdt.

9. mars: Tysklands statsminister Angela Merkel tar avstand fra president Erdogans uttalelser om at tyskere er "nazister og fascister".

10. mars: Europarådet kritiserer den kommende folkeavstemningen i Tyrkia om utvidet makt til president Erdogan og sier Tyrkia beveger seg i retning av et diktatorisk styre.

11. mars: Utenriksminister Cavusoglu nektes å lande i Nederland. Senere samme dag blir den tyrkiske familieministeren Fatma Kaya stanset av nederlandsk politi i Rotterdam og eskortert ut av landet. President Erdogan truer med sanksjoner mot Nederland.

12. mars: Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen ber Tyrkias statsminister Binali Yildirim utsette et planlagt besøk i Danmark.

12. mars: Den tyrkiske utenriksministeren deltar på et folkemøte for tyrkere i Metz i Frankrike etter at den franske regjeringen ikke ville nekte ham det. Kilde: NTB, DPA, AFP

– Historien kan gjenta seg

Hun ser derfor ikke bort fra at Erdogan kan ende opp med å oppheve flyktningavtalen med EU, og peker på flere konsekvenser det i så fall vil føre til:

En kraftig økning av antall flyktninger til Europa, via Hellas og Bulgaria.

Tyrkia vil sannsynligvis knytte seg tettere til Russland og andre østlige land. Det ville vært negativt for Europa, gitt Vestens konflikt med Russland.

Enda større politisk avstand mellom EU og et av dets viktigste naboområder.

– Vi ville nok endt opp med en flyktningsituasjon som minnet om den vi så i 2015. Men det at det har blitt vanskeligere for flyktninger å komme seg nordover i Europa, ville vært en begrensende faktor, sier Neset.

Sårbar økonomi

– Har EU et pressmiddel de kan bruke for å unngå at Tyrkia opphever avtalen?

– EU har spilt de fleste av kortene sine. Men eventuell nedgang i økonomiske forbindelser ville rammet Tyrkia hardt, ettersom de allerede har en krevende økonomi. Og det er styrkingen av tyrkisk økonomi som ga Erdogan legitimitet blant folket i utgangspunktet, sier Neset.

Parslow er i tvil om hvilke konsekvenser det vil få for flyktningstrømmen dersom avtalen oppheves, men han er ikke i tvil om hvilket signal Erdogan ønsker å sende:

– Signalet han sender, er at han truer med å utløse en ny flyktningbølge.

Utenriksminister Børge Brende sier til NRK at han er bekymret for konflikten mellom Tyrkia og Nederland.

– Det ene ordet tar fort det andre. Partene må jobbe for at dette ikke eskalerer ytterligere, sier Brende til NRK.