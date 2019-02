Støre etter bekymringsmelding om Giske: – Tilliten falt bort med denne hendelsen

Fredag ettermiddag besluttet en enstemmig valgkomité at Trond Giske er ute av både arbeidsutvalget og fylkesstyret i Trøndelag Arbeiderparti.

Beslutningen kommer etter at det torsdag ble kjent at partisekretær Kjersti Stenseng mottok en bekymringsmelding om en video der Trond Giske danser tett med en ung kvinne på et utested. Fredag kveld skriver Dagbladet at Ap har valgt å henlegge bekymringsmeldingen.

Det var VG som først omtalte bekymringsmeldingen om Giske.

Partileder Jonas Gahr Støre stiller seg bak beslutningen til valgkomitéen.

– Jeg tror Trøndelag Arbeiderparti har tatt en klok beslutning. Tillitsverv handler om tillit.

– Vitner om dårlig dømmekraft

Støre sier videre at det som har kommet frem de siste dagene vitner om dårlig dømmekraft fra Trond Giske.

Han understreker at hendelsen som fant sted på utestedet må sees i lys av de tidligere varslingssakene mot partikollegaen.

– Og i lys av den betydningen det er å være et erfarent partimedlem i Arbeiderpartiet. Det må du ta med deg i alle situasjoner du er i, både på jobb og utenfor.

– Så du mener at videoen i seg selv er nok til å slå fast at Giske ikke er skikket til verv i Arbeiderpartiet?

– Det er ikke et hinder for full deltakelse i partiet, men det som avgjør om du får en posisjon er tillit. Den tilliten falt bort med denne hendelsen.

Kvinnen i videoen: – Uproblematisk

Etter at bekymringsmeldingen ble kjent, kontaktet NRK kvinnen som danser med Giske i videoen fra utestedet Bar Vulkan.

Hun sa blant annet at videoen ser verre ut enn det var, og at det var hun og venninnen som tok kontakt med Giske.

– Vi opplevde det som uproblematisk og greit, og han gikk vel fra utestedet før vi gjorde, sa kvinnen.

I et Facebook-innlegg publisert tidlig fredag morgen beskriver Giske selv hvordan han opplevde situasjonen. Der kritiserer han blant annet VG for å tegne et bilde som han mener er «stikk motsatt av det som var virkeligheten».

– Ikke var det noen person som hadde opplevd å bli behandlet ugreit. Videoen viste heller ikke dette, heter det blant annet i innlegget.

