Trær gulner og mister bladene: – Denne sommeren er helt ekstrem

Du har kanskje lagt merke til det. Løvtrær som allerede har sluppet bladene, og bjørketrær med løvkrone i gult og brunt. Men det er jo ikke høst ennå, vi er i slutten av juli. Hvorfor skjer egentlig dette?

HÅPER PÅ REGN: Professor ved fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU, Line Nybakken, sier at om vi vil opprettholde det grønne Norge, så må vi håpe på litt mer regn i somrene som kommer. Foto: Håkon Sparre / NMBU

– Det er på grunn av tørken. Det er ingen tvil om det, forklarer Line Nybakken, som er professor ved fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Nybakken forteller at hun var ute med studenter på feltkurs i juni, og allerede da begynte løvtrær og også små bartrær å gulne. Særlig trærne på steder med et tynt jordlag, som oppe på topper og rabber hadde problemer med tørke.

– Denne sommeren er helt ekstrem. Det er voldsomt. Å se at små grantrær er uttørket i juni – det er uvanlig, sier Nybakken.

Hun forklarer at det lille vannet som har kommet har fordampet før det har kommet ned til trærnes røtter, på grunn av varmen.

Feller bladene, men overlever

At det er høstfarger og løvslipp nå er et tegn på at trærne jobber for å ha nok ressurser. De feller bladene nå for å ha en sjanse til å overleve, et slags sparetiltak.

OSP: Osp med brune blader. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Samtidig er det i bladene fotosyntesen skjer, som gir treet ressurser til å vokse, så veksten blir nok ganske liten denne sesongen, sier Nybakken.

Hun trekker frem bjørk som det kanskje mest synlige eksempelet på tørken, men også gran er en tørkeutsatt art som kan få skader på barnålene sine.

– Nålene på bartrær skal sitte på i mange år, så de må dra med seg skadene fra i år videre. Ekstrem tørke kan også skade rotsystemet og gi endringer i trærnes transportkanaler for vann vedrørene, forklarer hun.

Foto: Line Nybakken

Og blir det veldig varmt i juli i årene fremover, så vil grana slite, siden den har et grunt rotsystem som ligger nærme jordoverflaten, og er et fuktighetskrevende treslag. Det er nettopp derfor den vanligvis trives svært godt under norske forhold.

Få dør

Ifølge Nybakken vil imidlertid de aller fleste trærne overleve sommeren. Har man nyplantede prydtrær i hagen, oppfordrer hun til å vanne dem. Men de store trærne har et enormt rotsystem, og er robuste.

BLADER TØRKER INN: Rogn og lønn med brune inntørkede blader i Akershus. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hun forklarer at en stor bjørk, som har sluppet bladene som en redningsaksjon for seg selv, og vil komme seg til neste år. Men siden bjørka er et såkalt pionértreslag, som etablerer seg gjerne på utsatte plasser, er nok det en av grunnene til at vi ser så mange bjørketrær slite nå i tørken.

– Du har sikkert sett småbjørker midt i en fjellskrent, eller komme opp gjennom et lite hull i sprukken asfalt. Det sier seg selv at dette kan være en farlig strategi når det blir varmt og tørt, sier Nybakken.

Hun advarer videre om at svekkede trær uten blader er mer utsatt for angrep fra andre farer – for eksempel insekter og skadesopper. Fordelen med tørken er likevel at det er mindre soppsporer i lufta.

Neste sommer håper Nybakken på litt mer nedbør.

– Vil vi opprettholde det grønne Norge, så må håpe litt mer regn i somrene fremover.