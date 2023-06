– Her er det igjen kanskje én uke, så er det tomt. Vanligvis holder dette til midten av august.

Bonde Håkon Marius Kvæken peker mot bølingen og et beite på Løten, litt øst for Hamar.

Her skulle det vært frodig beitemark. Men manglende regn gjør at beitene er i ferd med å tørke opp.

– Det er en spesiell situasjon, og jeg vil påstå at det er verre nå enn i 2018, sier Kvæken.

TØRT: På dette kornjordet på løten er det tørt langt ned i jorda. Da blir også jordas evne til å suge til seg nytt vann dårligere. Foto: Jonas Oden Ulset

– Må begynne å ta av vinterfôret

Det har vært svært tørt i store deler Sør-Norge i juni, og flere bønder har tidligere frykta for 2018-tilstander.

Someren 2018 var den tørreste sommeren i Sør-Norge registrert i moderne tid. Den fikk store følger og skapte fôrmangel for mange norske bønder.

Selv om det kom noe regn i Norges største jordbruksfylke i forrige uke, er de lokale variasjonene store.

– Det er noen som har fått 15 til 20 millimeter. Vi har fått tre og en halv. Det er ingenting verdt.

Dermed blir avlingene små, og Kvæken forventer at det kan bli utfordrende å få tak i nok fôr til husdyra til vinteren.

– En ting er at vi har for lite fôr, men en annen ting er at de inngjerda beitene er tomme. Vi opplever nå at vi må begynne å ta av vinterfôret.

FÔRMANGEL: Bonde Håkon Marius Kvæken frykter at norske husdyrbønder igjen må belage seg på importert fôr, slik mange måtte i 2018. Foto: Jonas Oden Ulset

Fôr får man tak i, enten det er fra bønder i områder som ikke er rammet av tørke, eller ved å importere fôr fra utlandet, slik mange måtte gjøre i 2018.

Men det er ingen ideell situasjon, forklarer Kvæken.

– Det er det psykiske som er verst. Å ha husdyr og ikke nok fôr er en utfordring. Det blir mye organsiering og mye styr med det.

Bekymret for å ikke trekke gulloddet

Harald Solberg i Norsk Landbruksrådgivning, venter spent på hvor mye regn som kan treffe i helga.

Det er varslet 20 til 30 millimeter i de lavtliggende delene av Innlandet til helga. Men sommerbyger er uforutsigbare, forklarer Solberg.

– Du kan få 30mm, og jeg kan få ingen. Så det er bekymringen til alle. At de ikke trekker gulloddet.

VENTER: Harald Solberg i Norsk Landbruksrådgivning venter spent på hvor mye regn som kommer til helgen. Kommer det nok, kan mye bli berga, mener han. Foto: Jonas Oden Ulset

– Kan skadene bli like store som i 2018?

– De lange prognosene viser at det kan bli en varm juli, og i 2018 var det i juli at de virkelig store skadene skjedde. Men får vi nedbør er veldig mye berga.

Frykter ny tørkekatastrofe – landbruks­ministeren er bekymret

Solberg mener vi likevel må belage oss på at det allerede kan ha blitt store avlingstap.

Har man en avling på mindre enn 70 prosent av normalen, har man mulighet til å melde inn til erstating.

– Og det er veldig mange som har meldt inn at de er under 70 prosent avling allerede, sier Solberg.

OPTIMIST: Bonde Håkon Kvæken er usikker på om regnet kommer innom gården hans, men velger å være nøktern optimist. Foto: Jonas Oden Ulset

Nøktern optimist

Bonde Håkon Marius Kvæken sier han er nøktern optimist, til tross for at han bærer på en følelse av at det ikke er regn i lufta.

– Men jeg håper jeg tar feil. Vi trenger et godt regnværsbeltet over hele Norge, og i hvert fall over Østlandet, for å få dette til å gå opp, sier han.