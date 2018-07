Det er spesielt disse områdene som er hardt rammet:

Gävleborgs län (Ljusdal/Kårböle)

Jämtlands län (Lillåsen samt Bräcke)

Dalarnas län (Älvdalen, Trängslet)

Västernorrlands län (Brattsjö, Mockelsjöberget)

Den største brannen alene er over dobbelt så stor i utstrekning som den største skogbrannen i Norge siden andre verdenskrig (Froland-brannen i 2008).

Brannen i Enskogen i Ljusdal kommune i Gävleborg dekker et område som tilsvarer over 10.100 fotballbaner, eller mer nøyaktig 72,8 km².

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige har opplyst til nyhetsbyrået TT at de anslår at det totalt sett har brent ned rundt 25.000 hektar skog. Det tilsvarer over 35.000 fotballbaner. Denne beregningen er omtrentlig, og inneholder alt fra små til store branner.

Mange branner

En oversikt fra svenske alarmsentraler viser at det per 25. juli var minst 25 aktive branner i naturen i Sverige.

Men antallet branner totalt sett denne sommeren er mye høyere.

NRK har sett på data fra EUs samarbeidsorgan for satellittovervåking av skogbranner, brannfare og utstrekning for de største brannene.

Data for den siste måneden viser at store deler av Sverige har hatt større eller mindre skogbranner.

Kartet viser registreringer der satellitter har merket kraftigere utstråling fra terrenget som kan tyde på skogbrann. Hvert punkt er en registrering per dag der man antar at det brenner. Størrelsen på sirklene er basert på mengden utstrålt effekt (megawatt MW) fra brannen. Kraftige branner vil derfor ha større sirkler enn små branner. Sirklene viser ikke brannenes utstrekning i terrenget på dette kartet.

Totalt er det av satellittovervåkingen gjort over 2.500 større og mindre registreringer i Sverige den siste måneden.

Informasjonen fra satellittene viser det samme som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) forteller. Det er spesielt områdene midt i Sverige som har vært hardt rammet.

Virkelig store branner

Det er der de virkelig store brannene har rast.

EUs satellittovervåkingsorgan for bistand i kriser, Copernicus Emergency Management Service, har aktivert et eget kartleggingsprosjekt for disse store brannene i Sverige.

Kartleggingen brukes som støtte til håndteringen av brannene.

Så langt har de kartlagt åtte av de store skogbrannene i Sverige.

Omfanget er enormt:

Brannene har svidd av et område på over 150 km² så langt

Det er et område som tilsvarer over 21.000 fotballbaner

Området er dermed over fem ganger så stort som den største skogbrannen i Norge etter andre verdenskrig (Froland-brannen)

Info om brannene som er kartlagt:

Enskogen

Brann i Ljusdal kommune i Gävleborg

Areal brannskadet: 72,8 km²

Tilsvarer: 10.196 fotballbaner

Omtrent dobbelt så stor som storbrannen i Froland på Sørlandet i 2008.

(sist oppdaterte anslag per 24. juli)

Foto: Maja Suslin / TT / NTB scanpix

Brannvesenet i området opplyser at det jobber over 200 personer med brannslukningsarbeidet. Det er ventet forsterkninger på over 100 ekstra mannskaper fra Polen og Frankrike til området.

Robert Strid, redningsleder i Ljusdal, sa mandag til nyhetsbyrået TT at brannen i området fortsatt spredde seg.

– Enskogen er mest kritisk. Også en annen brann i Ängra i vårt område har hatt punktbranner som vi har måttet slå ned fra lufta og med mannskaper på bakken, sa han.

En rekker steder ved brannene er evakuert.

Strandasmyrvallen

Brann i Härjedalen kommune i Jämtland.

Areal brannskadet: 33,7 km²

Tilsvarer: 4.721 fotballbaner

Omtrent like stor som storbrannen i Froland (2008)

(sist oppdaterte anslag per 22. juli)

Brannen regnes som en brann i terrenget, og det brenner i kratt og lyng.

Brannen ble faktisk fanget godt opp på satellittfoto mandag.

På satellittbildet fra 23. juli sees både brannen omtalt her som Strandasmyrvallen (tydelig til høyre) og brannen kalt Lillhardal (mindre til venstre). Foto: European Space Agency (ESA) / AFP

Lillhardal

Brann i Härjedalen kommune i Jämtland.

Areal brannskadet: 9,2 km²

Tilsvarer: 1.286 fotballbaner

Omtrent halvparten så stor som storbrannen i Froland (2008)

(sist oppdaterte anslag per 21. juli)

Trängslet

Skogbrann i Älvdalen kommune i Dalarna.

Areal brannskadet: 23,7 km²

Tilsvarer: 3.313 fotballbaner

Litt mindre enn storbrannen i Froland (2008)

(sist oppdaterte anslag per 24. juli)

Myndighetene tror at brannen kan ha startet ved lynnedslag.

Slukningsarbeidene har pågått over lengre tid både på bakken og med flere helikoptre. Mandag opplyste redningstjenesten at de faktisk ville bruke lagret snø som barrierer noen steder for å hindre videre spredning.

Deler av brannen er inne i et militært skytefelt.

Deler av brannen i Trängselet er i et militært skytefelt. Foto: Nisse Schmidt / AFP

Grötingen

Brann i Bräcke kommune i Jämtland.

Areal brannskadet: 4 km²

Tilsvarer: 564 fotballbaner

(sist oppdaterte anslag per 22. juli)

Skogbrann som pågikk i over fem døgn. Ble til slutt slukket med store mengder vann fra lufta, og arbeid fra mannskaper på bakken.

Norske brannmannskaper fra Trøndelag har bidratt i slukningsarbeidet.

Et brannhelikopter slipper vann på brannene ved Grötingen. Foto: Robert Henriksson / AFP

Hammarstrand

Brann i Ragunda kommune i Jämtland.

Areal brannskadet: 2 km²

Tilsvarer: 287 fotballbaner

(sist oppdaterte anslag per 24. juli)

Brann nord for tettstedet Hammarstrand. Et titalls hus ble evakuert før man fikk kontroll på brannen.

Skogbrann ved Hammarstrand i Jämtland. Bildet er tatt den 16. juli. Foto: Mats Andersson / AFP

Hvis du vil studere mer hvor de omtalte brannene ligger i Sverige kan du bla deg gjennom dem i kartet under:

