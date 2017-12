Tolletaten advarer mot falsk CE-merking

Tidligere i dag fortalte NRK at få nettbuttikker opplyser om giftstoffer i varene de selger.

Vær skeptisk til ukjente nettbutikker, sier Elisabeth Nettum i Tolletaten.

CE-merket skal være en forsikring om at leketøy og elektronikk er trygt og i samsvar med alle relevante EU-direktiver om produktsikkerhet.

Men det er heller ikke alltid til å stole på, mener Tolletaten.

– Det skal i utgangspunktet være trygt, men Tolletaten opplever at vi kontrollerer varer som viser seg å være falske, og de er også merket med falsk CE-merking, sier seniorrådgiver Elisabeth Nettum.

Et falskt CE-merke kan være veldig vanskelig å oppdage. Falske varer blir inndratt og destruert.

– Det betyr jo at produktet ikke holder de sikkerhetskvalitetene de skal ha. Produktet kan jo for eksempel være brannfarlig, så det er veldig alvorlig, sier Nettum.

Enkelte sender også varer til Norge med et CE-merke som de hevder står for «China Export».

– I henhold til EU-kommisjonen finnes det ikke noe slikt Kina-eksportmerke. Dette er en forfalskning, og et forsøk på å fremstille produktet som CE-godkjent. En falsk CE-merking er å betrakte som alle andre forfalskninger, og man bør være skeptisk til produktet man har anskaffet om det har en falsk CE-merking eller det er merket med China Export. Slike produkter er potensielt farlige og skadelige, sier Nettum.

CE-merket skal være en forsikring om at produktet er i samsvar med alle relevante EU-direktiver om produktsikkerhet, men klistremerket kan forfalskes.

– Vær skeptisk

Ifølge Virke kjøpte vi over halvparten av julegavene på nett i fjor. Tolletaten anbefaler å sjekke nettbutikken nøye før man handler.

– Det gjelder å være litt skeptisk hvis man handler på nettsider man ikke kjenner så godt fra før, spesielt utenlandske nettsider. Sjekk hvem som står bak nettsiden, om andre har erfaring med siden. Er det gode tilbakemeldinger, får man produktet man har betalt for? sier Nettum.

Tolloverinspektør Tor Evensen viser frem to tilsynelatende like rettetenger. En er ekte, og en er en piratkopi.

Den falske ble levert inn av en forbruker som hadde kjøpt den i god tro. Da ble det oppdaget at det elektriske stykket som skal varme opp håret ble overopphetet.

– Det er svidd. Du kan selv tenke deg, du kan ødelegge håret ditt, men det kunne like gjerne vært feil i kontakten eller støpselet, som kunne forårsaket en brann, sier Evensen.

– CE-merket er ikke noen absolutt garanti. Som du ser her er det et klistremerke som også er kopiert med ganske lik informasjon som det originale. Det gjør det jo vanskelig for forbrukeren. Det er helheten som gjør at du kan se at kopien er litt mer shabby, sier han.