Tidligere Wagner-soldat ber om unnskyldning til ukrainere

NRK møtte den russiske avhopperen Andrej Medvedev mandag kveld på Egertorget i Karl Johans gate midt i Oslo sentrum.

Andrej Medvedev møtte NRK midt i Oslo sentrum sent mandag kveld. Foto: Olav Døvik / NRK

26-åringen som hevder han tidligere var leiesoldat for den beryktede russiske Wagner-gruppen i Ukraina, har takket ja til et intervju.

Han møter oss alene og uten noen form for sikkerhetstiltak rundt seg. Han har på seg en grå joggebukse og hettegenser og en svart jakke utenpå. Intervjuet blir gjort rett ved siden av Stortinget.

Medvedev: – For dem er jeg en djevel

Medvedev har fått med seg kommentarene fra ukrainere i Norge som har reagert på at han har søkt asyl her.

– Jeg skjønner at det er vanskelig å forstå. For dem er jeg en djevel. Jeg ber dere bare om å legge vekt på at jeg erkjente det, riktignok sent, men jeg erkjente det, sier Andrej Medvedev til NRK.

– Jeg har stått opp mot det. Jeg ber dere om ikke å fordømme meg, og uansett ber jeg om unnskyldning.

NRKs utenriksreporter Jan Espen Kruse intervjuet avhopperen Andrej Medvedev på russiske midt i Oslo sentrum. Foto: Helge Tvedten / NRK

Flyktet over Pasvikelva

Andrej Medvedev kom over grenseelva fra Russland i Pasvikdalen i Finnmark natt til fredag 13. januar. Da han traff norsk politi søkte han asyl. Les også: – Vi har begynt å låse døra

Han har selv sagt at han vervet seg som leiesoldat i den russiske Wagner-gruppen 6. juli i fjor. Han skal ha blitt sendt til Ukraina og deltatt i kamper der som lagleder, før sier han bestemte seg for å hoppe av.

Andrej Medvedev sier han hørte skudd da han ble jaget av russiske grensesoldater og at de slapp en hund etter ham. Foto: Olav Døvik / NRK

Til NRK forteller at han flukten over grensa fra Russland var dramatisk.

– Jeg hoppet over to gjerder, jeg gikk gjennom en liten skog, gikk ut til kanten av en elv. Jeg gikk på isen og ble jaget av russiske grensesoldater. De slapp løs en hund, men den satte seg fast i piggtråd. Jeg hørte to skudd, snudde meg raskt og kom meg over isen og kom meg over på norsk side, på den norske bredden, forteller Medvedev.

I forrige uke ble han løslatt fra Trandum utlendingsinternat ved Gardermoen etter at han først ble pågrepet av Politiets utlendingsenhet.

Hans daværende norske forsvarer Brynjulf Risnes sa da at det skjedde fordi det var uenighet mellom politiet og klienten om sikkerhetstiltakene.

Advokaten avsluttet oppdraget

Advokat Brynjulf Risnes avsluttet sitt oppdrag for Andrej Medvedev mandag. Foto: Tom Balgaard

Mandag morgen informerte advokat Risnes at han hadde avsluttet sitt oppdrag for Medvedev.

– Nå er Andrej ikke lenger internert, hans asylsøknad blir behandlet av UDI og han er i gang med avhør hos Kripos om sine opplevelser under krigen i Ukraina slik han har ønsket. Han er ikke mistenkt for andre lovbrudd en ulovlig grensepassering fra Russland til Norge 13. januar, skrev Risnes i en melding til pressen.

Etter det NRK forstår var Medvedev i et nytt avhør med Kripos mandag. Les også: Medvedev avhøres av Kripos: – Preget og sliten

Tror livet hans er i fare

Til NRK sier russiske 26-åringen at han antar at livet hans er i fare i Norge.

– Hvis vi ser på det som nå foregår, og vi går ut fra at jeg har bestemt meg for å fortelle verden hva som foregår, jeg har bestemt meg for stå opp mot det. Ja, jeg antar at det finnes en fare, sier Medvedev.

– Jeg kan føle frykt, men jeg er ikke redd for noen. For jeg vet at jeg har rett og jeg har ikke noe å være redd for. Les også: Russar seier han var leigesoldat: – Får ikkje flyktningstatus om han er skuldig i krigsbrotsverk

Medvedev: – Utlevering betyr døden for meg

Andrej Medvedev sier til NRK at han vil bli drept dersom han blir utlevert til Russland eller Ukraina. Foto: Helge Tvedten / NRK

Norske myndigheter behandler nå asylsøknaden til Andrej Medvedev. Dersom han blir funnet skyldig i krigsforbrytelser vil han ikke få flyktningstatus, samtidig kan det være farlig å sende ham tilbake til Russland.

– Alle må forstå at hvis jeg blir sendt til Russland, så betyr det døden i mitt tilfelle. Alle må også forstå at hvis jeg blir sendt til Ukraina, så betyr det også døden, sier Medvedev selv til NRK.

– Jeg kan bli utvekslet til Russland mot en gruppe offiserer. Wagner vil vise at de uansett hvilke metoder de bruker, kan få tak i et menneske, sier han.

Den beryktede russiske leiesoldatgruppa har blant annet delt en video der en annen avhopper ble drept med slegge etter at han ble utlevert til dem.