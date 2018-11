Sykepleierforbundet: – Som å skyte spurv med kanon

Etter nesten en måned med sykepleierstreik går det i morgen mot norgeshistoriens første lockout i helsesektoren. Det vil si at arbeidsgiver nekter ansatte å gå på jobb for å trappe opp konflikten og tvinge frem en løsning.

NHO varslet at de ville nekte 500 sykepleiere å gå på jobb tirsdag, men Sykepleierforbundet mener varselet om lockout er ugyldig. De har bedt de ansatte om å møte på jobb som vanlig.

Dagen er nå flyttet til onsdag.

– Merkelig

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund og administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og handel gjestet Politisk kvarter mandag morgen.

Kaltenborn sier NHO har ønsket en løsning på konflikten lenge, men mener Sykepleierforbundet må slutte å stille krav de vet at NHO ikke kan innfri.

– Vårens lønnsoppgjør, som ble lukket for 500.000 ansatte, må bli stående. Vi kan ikke åpne opp det igjen nå. De kan heller ikke kreve at vi i privat sektor skal ha et helt likt tariffsystem og lønnsstige som man har i det offentlige, sier hun.

By understreker at de er enige med alle de andre arbeidsgiverorganisasjonene.

– Det vi krever er noen minstelønnssatser som faktisk gjør at de aller dårligst betalte sykepleierne tilsvarer det som er i offentlig sektor. Tallene kan se annerledes ut, men det må være minst på nivå med det som er i offentlig sektor. Da er det jo merkelig at det ikke går an å innfri, sier By.

Sykepleierforbundet krever lønnsøkning for de dårligst betalte sykepleierne. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

– Flere i ferd med å gå konkurs

Ifølge NHOs tall ligger snittlønna i helseorganisasjonene over snittet i kommunal sektor, men Sykepleierforbundet er uenige i tallene.

– Jeg kjenner ingen som lever av snittlønn, men jeg kjenner veldig mange som lever av den lønna de faktisk får. Her snakker vi om de aller dårligst betalte sykepleierne vi har her i landet. Det er å skyte spurv med kanoner når man driver på på denne måten, sier By.

Kaltenborn mener NHO og Sykepleierforbundet bør samarbeide om å utveksle og hente inn bedre tall.

– Å løfte tall og se på realitetene er noe vi driver med hele tiden. Men dette er et langsiktig arbeid som man må sette seg ned og gjøre på en ordentlig måte, og ikke bare på en side. Det har jeg forstått at er umulig å få til nå. At man da fortsetter å snakke om statistikk uten å forholde seg til realitetene, er ganske ille å sitte og høre på, sier By.

Helsetilsynet kartlegger nå om lockout i NHO-helsebedriftene vil være en fare for folks helse. Det kan i så fall føre til at myndighetene stopper lønnskrangelen før den eskalerer.

Kaltenborn sier NHO ikke så noen annen utvei enn lockout.

– Denne streiken har pågått i tre og en halv uke. Vi har medlemsbedrifter som er i ferd med å gå konkurs, og vi har fått krav som Sykepleierforbundet vet at vi ikke kan innfri. Vi så ingen vilje til å komme ut av konflikten, sier hun.