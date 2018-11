Sykepleierforbundet boikotter lockout

– Det er gjort noen klare formelle feil. Vi må vite hvem som er omfattet av et slikt uttak. Utifra det som står der nå, så er det umulig å vite hvem som ikke er omfattet, sier forbundsleder Eli Gunhild By til NRK.

Det var VG som først meldte om NFS sin boikott fredag.

By mener at lockoutvarselet eventuelt må sendes på nytt og «i henhold til gjeldende krav», dersom NHO ønsker å opprettholde dette.

– Da må de sende et nytt varsel med riktige navn på hvem varselet omfatter og ikke, sier hun.

Ignorerer varselet

Riksmekleren er nå varslet om at sykepleierne som ikke er i streik vil ignorere NHOs lockoutvarsel tirsdag morgen.

By reagerer videre på at NHO har valgt å gå ut med taushetsbelagt informasjon som har kommet fram under meklingen, noe hun mener er forbundet med straffansvar. Dersom NHO ønsker å opprettholde lockoutvarslet må de sende varselet på nytt, og i henhold til gjeldende krav, slår forbundet fast.

– Beklager følgene lockouten får

På en pressekonferanse i går kalte hun NHOs lockoutvarsel «dramatisk».

– For første gang i historien er det varslet lockout i helsesektoren, sa By.

– NHO går ikke av veien for å stenge sykehjem, gatehospital og respiratorteam for å drive gjennom sitt syn på en tariffavtale.

NHO Service og Handel varslet torsdag lockout fra 20. november. Det betyr at totalt 500 sykepleiere ikke får gå på jobb førskomemnde tirsdag.

– Vi beklager virkelig at dette får følger for pasienter, pårørende og de ansatte. Men nå har streiken vart i tre uker og flere av våre medlemsbedrifter holder på å gå over ende. De kan ikke stå lenger i streik, og vi vil gjerne stå solidarisk med dem, sa administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel til NRK.