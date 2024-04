Saka oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Roar Høgamel og Anne-Marte Espe, begge med bachelor i sjukepleie, fagbrev som ambulansearbeidar og eit årsstudium i nasjonal paramedic, hamnar i same lønnsgruppe som ein fagarbeidar i Helse Førde.

Både Espe og Høgamelen meiner at dei bør få betalt for den ekstra utdanninga og kompetansen dei har tileigna seg.

Roar Høgalmen og Anne-Marte Espe har jobba i ambulansen i Helse Førde i over ti år.

Begge har ein bachelor i sjukepleie, fagbrev som ambulansearbeidar og eit årsstudium i nasjonal paramedic.

Trass lang utdanning hamnar dei i same lønnsgruppe som ein fagarbeidar.

– Eg synest vi bør får betalt etter utdanninga og den kompetansen vi har, seier Høgalmen.

Utdanninga gir eit lokalt lønnstillegg på 44.000 kroner, men dette er likevel 30.000 kroner mindre enn lønna til sjukepleiarar som jobbar på sjukehus.

I tillegg tapar dei pensjon og lønnstillegg for helg og kveld.

– Ein føler at ein blir verdsett på ein anna måte viss ein får betalt for den kunnskapen ein har tileigna seg sjølv, seier Espe.

Anne-Marte Espe kunne ønske ho fekk betalt for utdanninga si. Foto: Ingeborg Grindheim Slinde / NRK

Ikkje automatisk høgare lønn

Det er ikkje berre i Helse Førde fagarbeidarlønna har skapt diskusjon.

I 2019 skreiv sykepleien.no om Maja Louise Lauritsen frå NRK-serien «113» som sa opp ambulansejobben fordi ho ikkje fekk lønn for sjukepleiarutdanninga.

Ho gjekk seinare tilbake til jobben for å ta opp kampen for lik lønn, ifølgje Nordlys.

Når ambulansearbeidarar er tilsette som fagarbeidar har dei nemleg ikkje automatisk rett til å gå opp eit lønnstrinn, sjølv om dei har meir utdanning enn fagbrevet.

Helseføretaka kan velje å gi eit lønnstillegg for utdanning. Derfor kan lønna variere frå helseføretak til helseføretak, der nokre gir mindre tillegg enn Helse Førde, mens andre gir full sjukepleiarlønn.

Ambulansefagarbeidarar med sjukepleiarutdanning kan heller ikkje få stillingane som gir sjukepleiarlønn i ambulansetenesta. Det er berre dei med bachelor i paramedisin som er rekna som kvalifiserte til desse.

Studiet blei oppretta i 2014 og gir ein eigen autorisasjon.

Men no kan eit nytt høyringsforslag endre på dette.

Fagforbudnet: – Må bli lønna som sjukepleiar

I vår sende regjeringa eit forslag ut på høyring om ei overgangsordning som gir same autorisasjon til fleire som jobbar i ambulansane.

Ambulansar er i dag som rullande akuttmottak å rekne, med mykje utstyr og kompetanse om bord. Regjeringa ser no på om sjukepleiarkompetansen skal gi betre utteljing. Foto: Ingeborg Grindheim Slinde / NRK

Forslaget gjeld autoriserte ambulansearbeidarane og sjukepleiarar som også har utdanning i paramedic. Det opnar for at dei kan søke på ambulansejobbane som gir sjukepleiarlønn.

Forslaget betyr likevel ikkje at sjukepleiarar i fagarbeidarstillingar automatisk går opp eit lønnstrinn om dei har meir utdanning enn fagbrevet.

– Vi meiner at sjukepleiarar som jobbar i ambulansetenesta må bli lønna som sjukepleiarar, uavhengig av om dei får autorisasjon som paramedisinar eller ikkje. Vi håpar at paramedisinar-autorisasjonen skal gjere det lettare å få gjennomslag for dette, seier Iren Luther.

Ho er leiar av yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet. Dei organiserer mange ambulansearbeidarar.

Luther meiner likevel at forslaget som ligg ute no treng nokre justeringar. Mellom anna at alle sjukepleiar med fagbrev bør kunne få søke om autorisasjon, ikkje berre dei som har tilleggsutdanning i paramedic.

Iren Mari Luther meiner at sjukepleiarar med fagbrev automatisk bør bli lønna som sjukepleiar. Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

– Eg tenkjer det er viktig at ein anerkjenner at ambulansearbeidarane brukar heile kompetansen sin, og at dei faktisk har ein tilleggsutdanning som tilseier at dei skal ha eit lønnsløft for det.

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til NRK at dei jobbar med å følge opp saka etter høyringsfristen som var 7. mars.

– Verdsett kompetanse

Forhandlingssjef i Helse Førde, Torstein Nygård, strekar under at dei verdset kompetanse gjennom ulike lønnstilleggsordningar.

– Helse Førde gir våre medarbeidarar lønn i tråd med den stillinga kvar einskild har søkt og tilrådt, og i tråd med gjeldande overeinskomstar.

Han vil ikkje kommentere saka ytterlegare, då årets lønnsforhandlingar sentralt går føre seg no.

Både Espe og Høgalmen har begge brukt tid og pengar for å ta ekstra utdanning for å lære meir, og kunne gi best mogeleg behandling til pasientane. Då bør òg gi lønnsutteljing, meiner dei.

Roar Høgalmen og Anne Marte Espe er både sjukepleiar og ambulansefagarbeidar, men hamnar i same lønnskategori som dei med berre fagbrev. Foto: Ingeborg Grindheim Slinde / NRK

– Økonomisk ville det og hatt ei stor betydning. Først og fremst så har ein jo pådratt seg eit studielån som ikkje heilt har lønt seg, seier Høgalmen.