– Helsetilsynet kartlegger om lockout truer liv og helse

NHO vil utestenge 500 sykepleiere neste uke og det kan sette liv og helse i fare.

Helsetilsynet har nå bedt fylkeslegene kartlegge hva konsekvensene kan bli. Direktøren for Helsetilsynet regner med å få inn informasjonen raskt.

Foreløpig ingen fare

Så langt har ikke helseledernes bekymringer ved de streikerammede bedriftene satt noen støkk i direktøren for helsetilsynet. Vel 50 sykepleiere har til nå streiket ved sykehjem, rehabilitering og pasienthotell.

– Når streiken pågår, betyr det at liv og helse er ivaretatt, sier direktør for Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen.

Men fra neste uke blir omfanget et helt annet. Sykehjem, pasienthotell, respiratorteam, hjemmetjenester, rehabilitering, kirurgiske avdelinger og en alarmsentral vil rammes av en lockout.

Stoppet opptrapping

Det er hans vurderinger regjeringen lener seg på når den vurderer å gripe inn i arbeidskonflikter med tvungen lønnsnemnd.

Og Helsetilsynet har tidligere kommet med vurderinger som i praksis stoppet opptrappingen av en arbeidskonflikt. Sommeren 2016 sørget arbeidsminister Anniken Hauglie for at det ble tvungen lønnsnemnd etter streik blant ansatte i ambulanseflytjenesten.

– Da det kunne bli en mulig opptrapping av en streik i ambulanseflytjenesten gikk vi ut med en vurdering i forkant av et økt streikeuttak. Vi konkluderte da med at et økt streikeuttak ville medføre umiddelbar fare for liv og helse. Da meddelte vi dette til helsedepartementet.

– Kan det samme skje nå?

– Det er for tidlig å si. Vi må få oversikt over de mulige konsekvensene av en lockout først.

Kartlegging

– Vi vurderer om en lockout vil medføre umiddelbar fare for liv og helse. Når vi er ferdige med den informasjonsinnhentingen gir vi en vurdering av dette til departementet, sier Andresen.

En eventuell stopp av streik eller lockout er det arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som iverksetter. Rikslønnsnemnda bestemmer så hva lønningene blir.