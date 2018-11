NHO tar det uvanlige skrittet for å få slutt på sykepleierstreiken som startet 25. oktober. 55 sykepleiere ved sju institusjoner ble da tatt ut i streik.

Ifølge NHO rammer streiken et fåtall bedrifter svært hardt, og flere av disse skal være nær ved å gå konkurs. Allerede i for to dager siden truet NHO med å bruke sitt kraftigste virkemiddel i konflikten med sykepleierne.

Lockout vil si at arbeidsgiveren nekter de ansatte å gå på jobb. Poenget er å trappe opp konflikten og på den måten tvinge fram en løsning.

Anne-Cecilie Kaltenborn er administrerende direktør i NHO Service og Handel. Foto: Jon Skille Amundsen 2016 / NHO Service

– Lockout er absolutt siste utvei, og vi beklager konsekvensene dette får for dem som er rammet. Vi har strukket oss langt og snudd hver stein for å finne en løsning. Dessverre opplever vi at Sykepleierforbundet ikke viser noen vilje til å finne en reell løsning på konflikten, sier administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn i en pressemelding.

Det var VG som først meldte om lockouten i morges.

Trapper opp konflikten

Den opprinnelige streiken gjaldt som tidligere nevnt 55 sykepleiere ved 7 institusjoner.

Med lockouten utvides konflikten til 500 sykepleiere ved 65 institusjoner. Dermed er det et åpent spørsmål hvor lenge den kan pågå før den medfører «fare for liv og helse», noe som kan medføre tvungen lønnsnemnd.

Lockouten er varslet fra tirsdag 20. november, så partene har noe tid til å tenke seg om og eventuelt komme med nye forslag til løsning.

Sykepleierne reagerer kraftig

Eli Gunhild By er leder i Norsk Sykepleierforbund Foto: NRK

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, kaller virkemiddelbruken til NHO for «svært alvorlig».

– NHO setter sin lit til at regjeringen skal gripe inn til fordel for arbeidsgiverne og deres mål om å holde våre lønninger nede, sier By til NRK.

By mer enn antyder dermed at NHO satser på at lockouten skal få så store konsekvenser at regjeringen vil gripe inn med tvungen lønnsnemnd for å avslutte konflikten.

Fylkesleder i Hordaland, Mette Mikkelsen, sier hun er sjokkert over at NHO med sin lockout fratar sykepleierne streikeretten i en lovlei lønnskamp.

– Det er alvorlig at de bruker et slikt maktmiddel mot sykepleierne med lavest lønn. Det er en fallitterklæring fra NHO, sier Mikkelsen til NRK.