Syk 4-åring kan bli sendt til Norge uten IS-mor

Det bekrefter Abdulkarim Omar, utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene nordøst i Syria, overfor NRK.

For to uker siden fortalte NRK at en professor frykter for livet til en norsk 4-åring i Al Hol. Ifølge en syrisk lege har gutten trolig den alvorlige sykdommen cystisk fibrose. Familiens advokat ba norske myndigheter om å hente gutten, hans mor og lillesøster hjem til Norge.

Det førte Solberg-regjeringen ut i åpen strid om hvordan norske myndigheter skal forholde seg til gutten. Frp har sagt nei til å bistå barnets mor til å komme hjem, mens regjeringskollega KrF ønsker at 4-åringen skal hjelpes hjem med moren og søsteren sin. Venstre har sagt ja til å hente både mor og barn hvis det er eneste mulighet.

Saken har imidlertid vært låst av at kurdiske myndigheter så langt har sagt nei til å skille mor og barn.

Gir tillatelse hvis barnet er sykt

Men i en melding til NRK i dag, åpner selvstyremyndighetene opp for å sende barn ut av området uten sine mødre.

Abdulkarim Omar er utenrikspolitisk talsperson for de selvoppnevnte selvstyremyndighetene nordøst i Syria. Foto: Christine Svendsen / NRK

– Hvis et barn har dårlig helse og ikke kan behandles her, så er det mulig å skille mor og barn hvis mor samtykker skriftlig, sier Abdulkarim Omar til NRK.

I går fikk Tyskland overlevert et sykt spedbarn på 6 måneder, etter at moren hadde gått med på å gi fra seg barnet.

– Har det vært kontakt mellom dere og norske myndigheter for å hente 4-åringen?

– Det har ikke vært kontakt, men vi gir tillatelse hvis et barn er sykt. Det blir en humanitær sak. Ellers er det ikke endringer i administrasjonens standpunkt, svarer Omar.

Vil vurdere alle alternativ

Den norske gutten har vært internert i leiren siden mars, sammen med sin mor (29) og lillesøster (3). Moren er under etterforskning av PST, mistenkt for deltagelse i en terrororganisasjon. Kvinnen mener hun ikke har gjort noe straffbart.

29-åringen reiste til Syria i 2013. Hun har hevdet at hun ble tatt inn i landet mot sin vilje av den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez, som hun var sammen med. Foto: Christine Svendsen / NRK

I et brev fra kvinnens advokat til Utenriksdepartementet har kvinnen sagt at hun er «villig til å vurdere alle alternativer» hvis det er til det beste for barna.

Advokat Nils Christian Nordhus, sier til NRK at norske myndigheter så langt ikke har spurt kvinnen om hun samtykker til å gi fra seg barna.

– Vi håper virkelig ikke at Norge vil skille mor fra barn. Hvis man gjennomfører en slik separasjon vil det fort innebære at en gutt på snart fem år har sett sin mor for aller siste gang. Det er et veldig inngripende tiltak og vi håper ikke at norske myndigheter vil legge opp til slik en slik ordning, sier Nordhus til NRK.

– Vil hun være villig til å gi fra seg barnet?

– Det har jeg ikke drøftet med henne, men vi håper norske myndigheter ikke vil sette henne i en slik press- og tvangssituasjon.

Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet Kjetil Elsebutangen vil ikke svare på om norske myndigheter vil tilby kvinnen å overlate barnet eller barna til norske myndigheter.

Elsebutangen skriver i en epost til NRK at de heller ikke kan gå inn på eventuell kontakt med lokale myndigheter av hensyn til videre arbeid med saken.

Tror ikke hun klarer å skilles fra barna

NRK har møtt kvinnen i Al Hol flere ganger. Da hevdet hun at hun aldri hadde støttet terrorgruppa IS, til tross for at hun har bodd i IS-kontrollert område i mange år.

Hun har også tryglet norske myndigheter om hjelp til å returnere til Norge. På spørsmål om hun hadde forståelse for at de fleste manglet sympati for IS-kvinner, svarte hun at hun hadde forståelse for det.

I juni sa kvinnen til NRK at det ville vært svært vanskelig å skilles fra barna. Da var hun ikke kjent med selvstyremyndighetens standpunkt.

– De har gått gjennom veldig mye på kort tid, så skal de miste moren sin på toppen av det hele? Det vil bli veldig tungt for barna. Sønnen min ville blitt helt ødelagt.

– Men hvis det er eneste mulighet til å få dem til Norge?

– Jeg vet ikke ... Jeg har savnet familien min og jobbet for å komme tilbake til dem i Norge. Så skal jeg gi fra meg den lille familien jeg har? Jeg føler ikke at det blir riktig i det hele tatt.

– Er det egoistisk av deg?

– Jeg må tenke mer på det, men tror jeg ikke ville klare det.

– Hvorfor ville du ikke klart det?

– Enhver mor vil forstå hvor ille det ville vært å gi fra seg barna sine. Du vet ikke når du vil se dem igjen, eller om du vil se dem igjen i det hele tatt, svarte 29-åringen.