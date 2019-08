Venstres Abid Raja snur: – Vil ikke ha guttens død på min politiske samvittighet

– Jeg vil ikke ha på min politiske samvittighet at vi ikke gjorde nok for å hente hjem igjen denne gutten. Dersom eneste mulighet for det er at mor også kommer hjem, så mener jeg vi må gjøre et unntak i denne saken, sier stortingspolitiker i regjeringspartiet Venstre, Abid Raja, til NRK.

Venstre-toppen åpner dermed for første gang opp for å bistå en norsk IS-kvinne slik at barna hennes kan komme til Norge.

Det betyr at han går mot sin egen regjering, som har sagt at det ikke er regjeringens politikk å hjelpe kvinnelige fremmedkrigere tilbake.

Den aktuelle kvinnen (29) er mistenkt for deltagelse i en terrororganisasjon. Hun er internert i leiren Al Hol i Syria sammen med sin sønn og datter, og er under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste.

I går kunne NRK fortelle at en professor, som på forespørsel fra familiens advokat har vurdert helsetilstanden til kvinnens sønn, frykter for livet hans. Gutten er nesten fem år gammel, men veier mindre enn en gjennomsnittlig norsk ettåring.

Ifølge en syrisk lege har gutten trolig den alvorlige sykdommen cystisk fibrose, men diagnosen er ikke bekreftet fra andre hold.

Gutten (4) er født og oppvokst i IS-kontrollerte områder i Syria. Nå er han internert i leiren Al Hol sammen med sin mor og lillesøster. Foto: Christine Svendsen / NRK

Appellerer til Høyre

Mens det største regjeringspartiet, Høyre, har vært tause om saken, mener Raja at tiden for handling har kommet.

– Hvorfor taler du regjeringspartnerne dine midt imot?

– Jeg mener vi ikke passivt kan stå å se på at denne gutten lider og potensielt kan dø uten at vi gjør noe. Det er en delt regjering, og jeg håper særlig Høyre ser at det er etisk riktig å hjelpe dette barnet, svarer Raja.

– Hvorfor skal Norge hente tilbake en potensiell sikkerhetsrisiko?

– Vi vet ikke om kvinnen er en potensiell sikkerhetsrisiko. Det vet vi etter en straffegjennomgang. Vi i Venstre er først og fremst opptatt av barnet. Han har ikke gjort noe galt.

– Hvorfor skal staten ordne opp for denne kvinnen?

– Jeg har ingen medfølelse for voksne fremmedkrigere. Men hjelper vi ikke barnet, står han i fare for å dø. Det mener jeg ikke er til å leve med. Om konsekvensen er at vi må hente hjem moren, så er det en grei pris å betale for å redde et barneliv, sier Raja og peker på at Norge har et lovverk som gjør det mulig å straffeforfølge fremmedkrigere.

Frp: – Ikke aktuelt

NRK har i to dager forsøkt å få et intervju med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som ikke har anledning til å svare på spørsmål.

Heller ingen andre i Høyre vil la seg intervjue om saken.

Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim, er helt uenig i at Norge bør hente hjem både mor og barn.

– Vi skal ikke bidra til å hente fremmedkrigere eller IS-terrorister til Norge. Det vil sette norske innbyggere i fare, og det er ikke aktuelt på noen som helst måte, sier Helgheim til NRK.

Innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Hvordan kan du vite at kvinnen er farlig når hun ikke er dømt?

– Når man velger å forlate Norge og slutte seg til en terrorhær som man vet støtter drap på uskyldige, voldtekt av uskyldige og halshugging av barn og kvinner, så har jeg ingen respekt for sånne personer.

– Hva mener du bør skje med denne gutten?

– Det beste er om han får den nødvendige helsehjelpen der han er. Dersom moren tillater norske myndigheter å hjelpe gutten hjem, så ville ikke Frp motsatt seg det, sier Helgheim.

I juni hentet norske myndigheter fem foreldreløse barn ut av Syria.

Statsminister Erna Solberg (H) har tidligere åpnet for å hente hjem flere norske barn, hvis mødrene samtykker og blir igjen. Kurdiske selvstyremyndigheter sier imidlertid at det er uaktuelt for dem.