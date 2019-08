Frykter for livet til norsk gutt (4) i Al Hol

I snart seks måneder har fireåringen vært internert i den syriske flyktningleiren Al Hol. Han kom til leiren i mars i år, etter å ha oppholdt seg i IS-kontrollert område sammen med sin halvsøster og mor.

I 2017 ble gutten vurdert av en lege i Syria. NRK har sett vurderingen, der legen skriver at barnet «trolig har cystisk fibrose CF».

Cystisk fibrose er en alvorlig sykdom som gir symptomer særlig fra lungene og mage-tarmkanalen. Sykdommen kan føre til underernæring og hyppige luftveisinfeksjoner. Uten behandling når pasientene svært sjelden skolealder.

Nå frykter professor og forskningsdirektør ved Sunnaas sykehus, Johan K. Stanghelle, for livet til det norske barnet. Stanghelle har skrevet doktorgrad om sykdommen, og behandlet pasienter i mange år.

Etter forespørsel fra familiens advokat har professoren skrevet en sakkyndigerklæring om barnet, som er sendt til Utenriksdepartementet.

Går ned i vekt

I erklæringen, som NRK har lest, kommer det frem at fireåringen ble veid på det norskdrevne feltsykehuset i Al Hol for en uke siden. Da veide han 12 kilo.

Gutten ble også veid tirsdag denne uken. Da hadde han gått ned i vekt, og veide 11,7 kilo. Det betyr at gutten veier mindre enn en gjennomsnittlig norsk ettåring, som veier 11,9 kilo. Til sammenligning veier en gjennomsnittlig fireåring 17,3 kilo.

I forrige uke ble barna veid på det norskdrevne feltsykehuset i Al Hol. Jenta på 3 år veide 12,7 kilo, mens storebroren som snart er 5 år, veide 12 kilo. Foto: NRK / Privat

«Han er således svært undervektig. Dette kan selvsagt skyldes mange faktorer, men dersom han har sykdommen CF (...) er dette svært kritisk med tanke på hans videre utvikling, og man burde igangsatt adekvat behandling umiddelbart.», skriver professoren i sin vurdering.

I Norge får barn med cystisk fibrose omfattende behandling, med tverrfaglige team og daglig oppfølging. Siden slutten av juli har gutten vært til konsultasjoner på feltsykehuset i leiren, men ifølge advokat Nordhus får gutten ikke behandling for cystisk fibrose.

Professor Johan K. Stanghelle har skrevet en sakkyndigvurdering etter forespørsel fra familiens advokat. Foto: Mads Nielsen / NRK

Professor Stanghelle mener sykdommen vil utvikle seg raskere i leiren Al Hol enn i Norge. I uttalelsen skriver professoren at levetiden mest sannsynlig vil være klart lavere i leiren.

«Både på kort og lang sikt vil en pasient med CF ha grunn til å frykte for sitt liv ved å oppholde seg under slike forhold (...)», skriver Stanghelle. Han peker på økt risiko for infeksjoner og komplikasjoner.

Stanghelle sier til NRK at han regner forholdene i Al Hol som sidestilt med å ikke å få behandling.

– Årsaken er at sykdommen krever daglig oppfølging for å bli behandlet skikkelig. Levealderen vil være svært nedsatt i forhold til hva det ville blitt i Norge, sier professoren.

Han understreker at han ikke har undersøkt barnet og derfor ikke vet om han faktisk har diagnosen.

– Noe er alvorlig galt

Moren (29) til gutten er en norsk statsborger fra Oslo. Hun reiste til Syria i 2013. Nå er hun under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Hun er mistenkt for deltagelse i terrorgruppa IS, som har stått bak grusomme forbrytelser. Kvinnen nekter straffskyld.

Lørdag sendte kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, et brev til Utenriksdepartementet. I brevet varsler han om at helsetilstanden til kvinnens barn er kritisk:

Advokat Nils Christian Nordhus har skrevet brev til UD. Foto: Christine Svendsen / NRK

«Særlig nattestid våkner (guttens navn) med pusteproblemer. (...) Han har i tillegg hatt en del diare og oppkast i tillegg til hoste.», skriver Nordhus.

Advokaten har på bakgrunn av dette bedt UD om å hente gutten og resten av familien tilbake til Norge.

– Norge har en praktisk, reell, juridisk og realistisk mulighet til å hente han hjem, sier Nordhus til NRK.

– Hvorfor skal han hentes hjem på en usikker diagnose?

– Man bør la tvilen komme gutten til gode. Til tross for at gutten i flere måneder har hatt tilgang til mat så har han ikke lagt på seg. Han er snart fem år og veier rundt 12 kilo. Det sier seg selv at noe er alvorlig galt. Da bør man la tvilen komme til gode, i motsatt fall kan han dø.

– Norske myndigheter har sagt nei til å bistå IS-kvinner. Er det et alternativ å bare hente hjem gutten?

– Nei. Jeg har vært i kontakt med utenrikssjef for de kurdiske selvstyremyndighetene, Abdulkarim Omar, og han er klokkeklar på at det er fullstendig uaktuelt for dem å separere mor og barn, helt uavhengig av hva mor måtte samtykke til.

– Hvorfor skal kvinnen få en fribillett hjem?

– Det handler ikke om at hun får en fribillett. Det handler om at det er eneste mulige måten man kan redde livet til den snart fem år gamle gutten, sier Nordhus.

UD: Han får medisinsk oppfølging

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide ønsker ikke å bli intervjuet om denne saken. Underdirektør Ane Haavardsdatter Lunde vil kun gi en uttalelse på e-post:

«Utenrikstjenesten er kjent med barnets situasjon. Med bistand fra Norges Røde Kors og ICRC har vi gjennom flere måneder arbeidet slik at barnet nå får medisinsk oppfølging. Vi vil i vår videre oppfølging av saken bistå slik at barnet fortsatt får nødvendig helsehjelp.»

Utenriksdepartmentet vil ikke gå inn i detaljer om hvilken helsehjelp gutten får.

Norske myndigheter har så langt hentet hjem fem foreldreløse barn fra leiren Al Hol i Syria. I regjeringen er det intern strid om hva som skal skje med de øvrige norske statsborgerne i området. Statsminister Erna Solberg har sagt at det så langt ikke er regjeringens politikk å bistå mødrene å returnere.

Da NRK møtte guttens mor i mars i år, tryglet hun norske myndigheter om hjelp til å komme tilbake til Norge. Frp-leder Siv Jensen har gjort det klart at hun ikke vil løfte en eneste finger for å bistå kvinnen.

Minst 15 kvinner og barn med norsk statsborgerskap eller norsk tilknytning er internert i leiren Al Hol og Al Roj nordøst i Syria.