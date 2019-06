Norsk jesidi-kvinne: IS-mødrene er ikke uskyldige ofre

Denne uken ble de første fem foreldreløse barna fraktet hjem til Norge i et chartret fly.

Regjeringen sa i april i år at de vil jobbe for å hente barna hjem, men at det ikke er aktuelt å hente hjem mødrene deres.

To norsksomaliske søstre som Aftenposten sporet opp i Syria, krever at også de skal hentes hjem til Norge dersom de tre barna deres blir hentet.

Eksperter på barnerett og folkerett sier til NRK at det er umulig å ta barna til Norge og la IS-mødrene bli igjen i Syria.

– Barna er uskyldig – ikke mødrene

Norsk-irakiske Nariman Hame er en del av jesidi-minoriteten, som for alvor fikk kjenne på hatet til terrororganisasjonen under krigen i Syria.

– Jeg synes det er en veldig lei debatt. Først og fremst tar den vekk fokuset fra de ekte ofrene. Jesidi-kvinner, jesidi-barn, kristne og muslimer som ble drevet fra sine hjem av IS.

– Jesidier ble blant annet fratatt hjemmene sine, mennene ble drept, kvinnene ble tatt som slaver. Barna ble tatt og indoktrinert, forteller Hame.

Fjorårets fredsprisvinner Nadia Murad var én av mange som ble holdt fanget av terroristene.

Hame sier at hun mener barna til IS-kvinnene er uskyldige og ikke skal måtte ta følgene av sine foreldres handlinger.

– Samtidig synes jeg det er veldig viktig at mødrene skal bli straffeforfulgt. Det er en stereotypi om at kvinner er uskyldige og ikke har begått noe. Fakta er at de har sluttet seg til en terrororganisasjon, vært involvert i propaganda og rekruttering. De har også vært med på å holde jesidi-kvinnene som slaver, sier Haman til NRK.

Hamans familie i Irak slapp unna med livet i behold, selv om flere av slektningene måtte flykte da IS festet grepet om Sinjar-provinsen.

– IS drev ikke hjelpearbeid

De to norsksomaliske søstrene hevder at de reiste til Syria for å drive humanitært arbeid. De vil i dag ikke si hva de mener om IS.

– Jeg vil ikke spekulere i søstrenes historie, men jeg synes det er fornærmende overfor IS-ofre å si at de dro for å hjelpe. Å hjelpe, er det siste IS har drevet med, sier Haman.

Åsne Seierstad skrev boken "To søstre" om de to kvinnene som nå er funnet i live i flyktningleiren al-Hol i Syria. Hun mener de to og barna deres nå bør hentes hjem til Norge.

Selv om krigshandlingen er over og IS er drevet tilbake, er forholdene fortsatt usikre for jesidi-minoriteten, forteller hun.

– Folkemordet pågår på mange måter fremdeles. De har fremdeles ikke fått returnere til hjemmene sine. Tusenvis bor i falleferdige flyktningleirer, bortførte kvinner og barn har ikke kommet til rette og ofrene i massegravene er ikke identifisert, sier Hamn.

Hun medgir at hun blir bekymret over tanken å støte på hjemvendte IS-terrorister på gata i Norge.

– Ja, man blir jo bekymret. Spesielt når man er jesidi. Samtidig vil jeg ikke ofre dem en tanke. De baserer seg på frykt og terror, og jeg skal så langt det lar seg gjøre ikke la meg kneble, sier hun.