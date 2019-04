Kurdiske myndigheter avviser norsk plan: Uaktuelt å sende barna til Norge uten mødrene

– Vi vil ikke utlevere barna alene, sier utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene i Syria, Abdel Karim Omar, til NRK.

I Al Hawl-leiren nordøst i Syria blir kvinner som har deltatt i terrororganisasjonen IS holdt av kurdiske myndigheter. Barna deres og foreldreløse barn er også internert i leiren, under det Røde Kors kaller uakseptable forhold.

Abdel Karim Omar, representant for de kurdiske selvstyremyndighetene i Syria. Foto: Eirik Veum / NRK

I forrige uke sa statsminister Erna Solberg at norske myndigheter vil forsøke å hente hjem foreldreløse barn fra leiren.

Statsministeren sa også at barn som har foreldre som fortsatt lever, kan få hjelp til å komme tilbake til Norge, hvis mødrene samtykker og blir igjen i Syria.

– Vi vil ikke si ja til at mødrene kan komme slik situasjonen er nå. Det vil måtte være et samtykke fra mødre om at barna skal sendes til Norge, sa Solberg i radioprogrammet Dagsnytt 18.

– Barn må være med mødrene sine

Nå får statsminister Erna Solberg klar beskjed fra de kurdiske selvstyremyndighetene om at det er uaktuelt å skille mor og barn.

– Er det foreldreløse barn, er utlevering mulig. Men barn som har foreldre må være sammen med mødrene sine, sier Omar til NRK.

Dette sa den utenrikspolitiske talsmannen til NRK i påska. Han gjentok budskapet på fredag, etter at han var kjent med statsministeren nye signaler.

– Hvis vi får en forespørsel fra norske myndigheter vil vi utlevere de foreldreløse barna. Når det gjelder de andre sakene, må norske myndigheter ta direkte kontakt med oss slik at vi kan drøfte sakene med dem, sier Omar til NRK.

Her er Abdel Karim Omar sammen med tre foreldreløse barn, som skal utleveres til Russland. Bildet er fra 25. mars i år. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Utenriksdepartementet vil ikke svare på om de har tatt direkte kontakt med de kurdiske selvstyremyndighetene. Det er de som kontrollerer den nordøstlige delen av Syria, der leiren ligger.

Gjelder tre barn

I leiren befinner det seg tre norske barn som har mødre som fortsatt er i live, etter det NRK kan bringe på det rene.

Disse tre kan rammes av uenigheten mellom norske myndigheter og selvstyremyndighetene nordøst i Syria:

En gutt (4) og jente (2). Moren er en kvinne på 28 år fra Oslo. NRK møtte IS-kvinnen i leiren i mars, da tryglet hun norske myndigheter om å hjelpe familien hjem.

Gutt (mellom to og tre år). Aisha Shezadi Kausar sitter også internert i Al Hawl sammen med sønnen sin. Hun har tidligere bedt norske myndigheter om bistand til å komme seg tilbake til Norge. Hun oppga hensyn til sønnen som grunn.

Totalt er 18 norske barn eller barn med norsk tilknytning gjort rede for i leiren Al Hawl.

– Reisen hjem må være skånsom

I helga vedtok regjeringspartiet KrF at partiet ønsker at IS-mødrene skal hentes hjem sammed med barna, og at kvinnene skal bli straffeforfulgt på vanlig måte.

Venstres Abid Raja har også være tydelig på det samme, mens FrP og Høyre ikke har åpnet for å bistå IS-kvinnene.

Røde Kors presser også på for at norske myndigheter skal forsøke å få IS-kvinner med barn tilbake til Norge.

– Dersom barna skal hjem bør også mødrene være med tilbake. Det er til det beste for barna. Det er viktig at de ikke retraumatiseres ved å fjerne de fra mødrene sine, sier Ivar Stokkereit, leder for folkerett og humanitære verdier i Røde Kors til NRK.

– Kvinnene vil trolig bli straffeforfulgt og skilles fra barna uansett. Hvorfor mener dere det er bedre at barna skilles fra mødrene sine i Norge enn i Syria?

– Det er viktig at reisen hjem blir så skånsom som overhodet mulig for barna. Det skjer best dersom de er sammen med mødrene sine. Dessuten er det norske samfunnet vant til å håndtere dette, det skjer både i barnevernssaker og straffesaker, svarer Stokkereit.

Hverken utenriksminister Ine Eriksen Søreide eller statsminister Erna Solberg vil kommentere denne saken.