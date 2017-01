Strammere regi på Breiviks forklaring

Advokat Øystein Storrvik sier de har lagt opp til at Breivik skal svare på spørsmålene de kommer med når han skal forklare seg torsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi har forberedt ham på å svare relevant på de spørsmålene vi stiller om hans soningsforhold, sier advokat Øystein Storrvik.

Storrvik legger ikke opp til at Breivik skal få anledning til å snakke om andre ting enn det søksmålet handler om, og sier han satser på at Breivik svarer på spørsmålene hans.

– Vårt opplegg er at han skal svare på spørsmål, akkurat som i en vanlig partsforklaring i en sivil sak. Det er sånn vi har lagt det opp, men hva som skjer, får vi se.

– Vil han holde seg til det saken handler om?

– Nei, det har ikke jeg noen prediksjon på. Det får skje det som skjer.

Etter det NRK kjenner til har dommeren i Borgarting lagmannsrett signalisert at han vil begrense alle forsøk på å spore av fra det søksmålet handler om: Breiviks soningsforhold.

Samtidig har drapsmannen rett på en såkalt fri forklaring, der han selv disponerer tiden. Men denne delen av Breiviks forklaring vil bli forsøkt begrenset av advokaten og dommeren.

Skapte overskrifter

Da Breiviks søksmål mot staten ble behandlet i tingretten i mars, ristet mange oppgitt på hodet da Breivik avga sin forklaring. Breivik benyttet da muligheten til å klage over at han måtte spise de billigste ferdigmiddagene fra Fjordland, og noen ganger den samme middagen to dager på rad.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted la tirsdag frem bevis for at Breivik har uttrykt at han setter pris på Kriminalomsorgens tiltak for å kompensere for soningsforholdene. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Under regjeringsadvokat Fredrik Sejersteds innledning tirsdag sa han at Breivik i etterkant har fortalt at han kom med disse påstandene for å skape overskrifter.

Regjeringsadvokaten refererte til en samtale Breivik hadde med ansatte i fengselet i forbindelse med tingrettssaken. I samtalen snakket Breivik om at det var en balanse mellom å holde på medienes interesse, men ikke gi så lite at mediene ble lei og han ble glemt.

Et par dager senere sendte Breivik et takkebrev til de ansatte i Skien fengsel hvor han soner på avdeling for særlig høy sikkerhet.

– Jeg forstår at man lett kan få inntrykket av at jeg er misfornøyd, men faktum er at jeg er svært takknemlig for alt dere har gjort og gjør. Jeg er spesielt takknemlig for det dere har gjort for å kompensere for de soningsforholdene jeg sitter på. Det setter jeg svært stor pris på. Takk," leste regjeringsadvokaten fra brevet.

Mulig konflikt

Breivik skal også ha sagt at det kunne oppstå en konflikt med advokaten siden han er opptatt av å vinne saken om soningsforholdene.

Før torsdagens forklaring sier Storrvik at de har brukt mye tid på å planlegge forklaringen med Breivik, og forberedt ham på å svare på det retten er interessert i å høre fra ham.

– Klientens partsforklaring er en typisk del av forberedelsene, så det har vi selvsagt snakket mye om.