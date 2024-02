Den andre uka i januar ble gymsalen i Ringerike fengsel gjort om til en rettssal. Anders Behring Breivik hadde saksøkt staten for soningsforholdene.

Breivik gråt under vitnemålet sitt, tårer psykiaterne ikke tror på.

Advokatene til 22. juli-terroristen viste til flere internasjonale dommer, og brukte blant annet et mafia-eksempel i retten.

I dag kom dommen fra Oslo tingrett, som frifinner staten.

«Breivik har gode fysiske soningsforhold og relativt sett stor frihet i hverdagen. Han kan i stor grad innrette dagene sine slik han ønsker det, innenfor de rammene fengselet gir. Han studerer og arbeider med sine politiske prosjekter,» står det i dommen.

Anders Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik i samtale med statens advokat Andreas Hjetland under rettssaken. Foto: Caroline Utti / NRK

Anker saken videre

– Dette viser at kriminalomsorgen gjør en grundig jobb som er faglig solid og rettslig riktig, når de vurderer hvilke soningsforhold Breivik skal ha. Det er all grunn til å gi honnør til det arbeidet som gjøres i Ringerike fengsel, sier advokat Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokaten.

Breiviks advokat Øystein Storrvik sier han hadde håpet på et annet utfall.

– Vi hadde håpet på et motsatt utfall, for vi mener de kompenserende tiltakene ikke er tilstrekkelige med tanke på hvor langt tid isolasjonen har vart. Det har retten vurdert annerledes, sier Breiviks advokat Øystein Storrvik.

– Er dere skuffet?

– Ja, vi hadde trodd at etter så mange år at det ville blitt reagert på den relasjonsløse tilværelsen, at vi hadde nådd en yttergrense nå.

Breivik anker dommen videre til lagmannsretten.

– I første omgang er vi opptatt av å skrive en anke som kan komme inn i lagmannsretten, sier Storrvik.

Det er ikke alle anker som blir tatt opp av lagmannsretten, så hvorvidt det blir en ny rettssak, er ikke klart ennå.

– Dette er en isolasjon som har vart i så mange år, og som retten også skriver kan vare i uoverskuelig framtid, så da er det viktig å få en domstolsprøving av dette, mener Storrvik.

– Ingen soningsskader

Retten mener det ikke er påvist varige soningsskader, og at det er lagt til rette for et godt helsemessig tilbud.

Her er noen av de andre hovedpunktene fra dommen:

«Det er også en rekke tjenester som tilbyr mulighet for kontakt, som han i dag i relativt stor utstrekning benytter, herunder samtaler med prest, lege, sykepleier og psykiater. Breivik har videre anledning til å motta besøk utenfra.»

«Breivik har samlet relativt omfattende menneskelig kontakt og etter forholdene varierte sanseopplevelser. Det er imidlertid svært begrenset fortrolig kontakt med personer på 'like fot'.»

«Det har vært en klar utvikling i soningsforholdene etter behandlingen i rettssystemet i 2016/2017. Utviklingen av samværet med de ansatte har vært betydelig, både i omfang, men ikke minst i form, med daglige felles måltider og det som tilsynelatende bærer preg av 'normalt' sosialt fellesskap.»

– For strengt, for stramt

I forkant av rettssaken fikk NTBs fotograf ta bilder av celleområdet Breivik soner på, under det som kalles SHS (særlig høy sikkerhet). Over to etasjer har han tilgang til blant annet treningsapparater, TV-rom og kjøkken. Aktørene i retten var også på befaring der.

Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Anders Behring Breivik har en egen «avdeling» i Ringerike fengsel over to etasjer. Der er det blant annet kjøkken, TV-rom og tre undulater. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Breivik og advokatene hans la spesielt vekt på følgende punkter i løpet av de fem dagene i den provisoriske rettssalen:

De synes det er en for streng kontroll av brev han får sende ut.

De mener det er unødvendig med et gitter når han får besøk.

Og så vil de at det skal legges til rette for mer samvær med andre innsatte.

– Det blir for strengt. Det blir for stramt. Og konsekvensene blir manglende relasjoner. Det må være høyere krav til kompenserende tiltak etter så lang tid, sa advokat Øystein Storrvik.

«Brevkontrollen er godt begrunnet, og bevismessig ser det ut som den korrespondansen som stoppes er forholdsmessig, og gjelder masseutsendelser av politisk innhold og nettverksbygging,» står det i dommen.

– Breivik er den samme

Statens advokater brukte mye tid på å understreke det alvorlige bakteppet. Breivik drepte 77 personer i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. De mener han fortatt har det samme tankegodset, og dermed fremdeles er en farlig mann.

De strenge soningsforholdene handler om å beskytte både andre innsatte, de ansatte – og Breivik selv.

Ifølge en fersk PST-rapport har massedrapsmannen fortsatt en høy status blant høyreekstreme internasjonalt. De mener et minste livstegn fra Breivik kan inspirere andre. Derfor er brevkontrollen så streng.

Breivik sier han ikke lenger er militant, men statens advokater viste fram fengselslogger de mener beviser at voldsrisikoen fortsatt er stor.

– Det har vært gradvise tilpasninger og justeringer opp gjennom åra. Forholdene er bedre nå enn da han ble dømt i 2012, og bedre enn i 2017, da soningsforholdene var oppe sist. Breivik, derimot, er den samme, sa advokat Andreas Hjetland.