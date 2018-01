Støre: – Jeg har brukt mer tid på å lytte til Giske enn varslerne

– Vi har som organisasjon hatt nok kunnskap til å kunne sette punktum for disse varselsakene. Det har vært nødvendig med hensyn til både varslerne og Trond Giske, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre under NRKs Politiske kvarter fredag.

Torsdag denne uken ble det kjent at Arbeiderpartiet konkluderte med at tidligere nestleder Trond Giske har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

Men Arbeiderpartiets konklusjon har fått flere reaksjoner.

SYKEMELDT: Tidligere Ap-nestleder Trond Giske er for tiden sykemeldt.Det ble kjent 13.desember i fjor at flere partifeller hadde kommet med flere varsler mot ham om seksuell trakassering.

Blant annet har Giskes advokater uttalt at de er sjokkerte over Aps håndtering, der de hevder han ikke har fått anledning til å komme med sin versjon.

Dette reagerer Ap-lederen på.

– Det jeg reagerer litt på er bildet av at han ikke har fått komme med sin versjon. Jeg har brukt langt mer tid på å lytte til hans versjoner enn jeg har brukt på å lytte til varslernes versjoner, sier Støre.

Mener de er på overtid

Partiet har også fått kritikk for at de ikke ventet med konklusjonen, der Giske fortsatt er sykemeldt.

– Hvorfor kunne du ikke vente med konklusjonen til Trond Giske var friskmeldt og kunne gitt deg sine skriftlige svar?

– Jeg vil si vi er på overtid i å sette punktum for dette. La meg minne om forhistorien: Når vi har fått varsler om Giske har han umiddelbart fått uttale seg om dem. Jeg har sittet i ni timer med ham og lyttet til hans versjoner under to forskjellige møter, sier Støre, og henviser til møtet 21. desember i fjor og 1. januar.

MENER GISKE HAR FÅTT SVARE: Støre mener Trond Giske har fått gode nok muligheter til å svare for seg i varselsakene.

Videre påpeker partilederen at han syns Giske har hatt nok til på å komme med ytterlige kommentarer dersom dette var noe han ønsket.

– Vi har tatt informasjonen han kom med til varslerne, og sagt til Giske at dersom han hadde lyst å komme med ytterligere, skriftlige kommentarer, så hadde han tre uker på seg. Han har hatt advokater rundt seg og valgte å ikke gjøre dette. Det respekterer jeg, sier Støre.

– Vi er ingen domstol

Videre understreker Støre at han syns Giskes advokater snakker om Arbeiderpartiet som en domstol, noe han mener er problematisk.

– Advokatene resonnerer som om vi er en domstol, det er vi ikke. Vi er en organisasjon med et regelverk. Det er lederens ansvar for at dette blir respektert, og hvis regelverket brytes må vi reagere på det, sier Støre.

FRONTALANGREP: Trond Giske gikk torsdag til angrep på Arbeiderpartiet gjennom advokatene Christopher Hansteen og Frode Sulland.

Skal det ikke være mulig at partiet kan konkludere i slike saker, påpeker Støre at terskelen kan bli for høy til at utsatte tør å melde fra.

– Skal ikke vi kunne konkludere i slike saker er vi nødt å henvise til politiet eller domstolene. Det vil heve terskelen for å melde fra, og det mener jeg er feil. Vi skal kunne ta imot varsler, vurdere dem, la den det varsles mot uttale seg og så konkludere, sier partilederen.

– Men er det ikke relevant for partiet å vite om en stortingsrepresentant har brutt loven for seksuell trakassering?

– Vi er en organisasjon med et regelverk som sier «nei» til seksuell trakassering, og vi lytter til hva som er lovens definisjon. Vi har konkludert med at i noen tilfeller så har det vært brudd, mens i noen tilfeller har det vært snakk om upassende oppførsel, svarer Støre.

Giske har siden desember både gått av som partiets nestleder og som finanspolitisk talsperson. Der er foreløpig uklart om han fortsatt skal sitte i sentralstyret, noe Støre sier skal tas opp på landsstyremøtet på mandag.

– Jeg mener det er rimelig avklart. Når du har trukket deg som nestleder er det jo denne funksjonen du har hatt i sentralstyret. Dette har aldri skjedd hos oss før, så vi får vente med å se hvilke konklusjoner som trekkes på mandag, sier Støre.

Eneste med myndighet over Giske

TV 2 meldte i går at det skal ha vært uenigheter mellom Støre og partisekretær Kjersti Stenseng, om hvor mange av varslene som faktisk omhandlet seksuell trakassering.

Støre vil ikke gå i detaljer, men sier det har forekommet diskusjoner i en så omstridt sak.

– I pressemeldingen vi kom med i går, har jeg og Kjersti Stenseng fattet ord for ord sammen. Vi har våre interne diskusjoner i veldig vanskelige saker og belyser dem sammen. Men dette er altså mitt ansvar, og det vet jeg at hun står helt bak, sier han.

UENIGHETER: Støre understreker at han og partisekretær Kjersti Stenseng har håndtert vanskelige situasjoner sammen og hatt interne diskusjoner.

– Du snakker mye om at det er din avgjørelse – er ikke dette noe du og partisekretæren skal håndtere sammen?

– Jeg har stor respekt for hennes arbeid hvor hun behandler saker over hele landet. Det som har vært spesielt i denne situasjonen er at det bare er jeg som har myndighet over nestlederen. Sentralstyret sa til meg i januar at det var jeg som måtte avgjøre dette, sier Støre.