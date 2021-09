Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det ser i det hele tatt ganske lyst ut.

Slik oppsummerer Nordeas sjefstrateg Erik Bruce det økonomiske utgangspunktet for Norges neste regjering.

Erik Bruce, sjefstrateg i Nordea Foto: Moment Studio

Det er foreløpig ikke avklart om det blir noe av Jonas Gahr Støres drømmeregjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Men samme hva slags regjering det blir så får den en god start, mener Bruce.

– Økonomisk er det er gunstig tidspunkt, fordi all erfaring fra landene rundt oss er at deltavarianten etter hvert mister kraften.

Norge har den siste uken hatt fallende smitte. Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet knytter dette til den store andelen vaksinerte i befolkningen.

Bendik Gropen var blant de første 18-åringene utenfor risikogrupper som fikk vaksine i Oslo i juni i år. Foto: Torstein Bøe / NTB

Over 4 millioner nordmenn er nå vaksinert, og også barn ned i 12-årsalderen får nå tilbud om vaksine.

Sjeføkonom ved Prognosesenteret Nejra Macic mener også Støre overtar styringen av Norge på et behagelig tidspunkt.

Nejra Macic, sjeføkonom ved Prognosesenteret

– Det er et veldig heldig tidspunkt, nesten optimalt, sier hun.

Etter et og et halvt år med koronapandemi, har økonomien nå tatt seg kraftig opp, påpeker hun, og er nå der vi var før vi ble rammet av krisen.

– Alle prognoser peker på en ganske sterk vekst for norsk økonomi, sier Macic.

De får en del gratis

Olav Chen i Storebrand er også enig i at regjeringen tar over styringen av landet på et gunstig tidspunkt med mye optimisme.

Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

– Arbeidsledigheten faller jo veldig kjapt og vil falle videre, med tanke på de tiltakene som har blitt gjort av forrige regjering sånn sett er det et gunstig tidspunkt for påtroppende statsminister og regjering å ta over nå, sier Chen.

Økonomene påpeker at økonomien både i og utenfor Norge har bedret seg betraktelig siden nyttår på grunn av optimisme rundt stadig flere vaksiner.

– Det har gått veldig bra i aksjemarkedene, som betyr at pensjonsfondet har økt bra i verdi, sier Bruce.

Med en oljepris på rundt 75 dollar fatet, mener han at skatteinntektene fra oljesektoren også kommer til å være veldig bra fremover.

Så til tross for at den sittende regjeringen har brukt mye penger på å støtte bedrifter gjennom pandemien, vil man ikke trenge å innføre offentlige kutt nå som bedriftene klarer seg selv, mener Bruce.

– Det ligger til rette for at regjeringen kan bruke en del penger på offentlige budsjetter.

Statsminister Erna Solberg på vandring i tomme Oslo-gater 9. mars i år. Ett år inne i pandemien var byen på igjen stengt ned for å bremse smitten. Stengte butikker, frisører og utesteder fikk offentlig støtte. Foto: Heiko Junge / NTB

Økonomene er enige i at den sittende regjeringen har gjort mange gode grep, som den påtroppende nyter godt av.

– At de får en del gratis, det tror jeg, sier Chen.

Han understreker at det likevel har vært bred politisk enighet om de økonomiske redningspakkene til næringslivet.

Advarer mot høyere renter

For folk med trygg jobb men høyt boliglån vil ikke alt se lysere ut, mener Olav Chen.

– Det finnes jo en bakside av medaljen også med tanke på at økonomien bedrer seg, for rentene vil jo stige raskt.

Chen tror det vil bli fire rentehevinger på 12 måneder.

– Det tror jeg de som har mye gjeld vil merke.

Macic er enig i dette, men påpeker at rentenivået antagelig skal tilbake til et mer normalt nivå.

– Så hvis du klarte deg med det nivået du hadde på renteutgiftene dine da, så tror jeg du helt fint kommer til å takle de kommende renteøkningene, sier hun.

Med rekordlave renter har boligprisene skutt i været under pandemien, og dermed også størrelsen på boliglånene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Bruce er lite bekymret for at rentehevinger vil ha en negativ virkning på økonomien i Norge generelt.

– Norges Bank kommer jo ikke til å sette opp rentene så mye at økonomien kneler. De komme til å sette opp renten fordi de vil ha litt roligere fart i økonomien, så det ikke skal gå for fort.

Høyere strømpris

Norge opplever nå høyere strømpris enn vanlig på grunn av lite vind og lite vann i magasinene. Ifølge prognoser kan vi gå mot en vinter med høye strømpriser.

Høye og upopulære strømpriser kan bli en hodepine for regjeringen, tror Macic.

– Vi har vært så bortskjemte og har hatt så lave strømpriser her til lands, så det er en ny utfordring og kan rett og slett bli en ny utfordring for den nye regjeringen, sier hun.