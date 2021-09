Støre om hvorfor han gikk med på Sp-krav : – Var nødvendige før vi kunne begynne forhandlinger

Senterpartiets krav om avklaringer endte som kjent med at Audun Lysbakken (SV) forlot Hurdal og gikk ut av regjeringssonderingene med Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

SV-kilder har overfor NRK sagt at de er særlig skuffet over manglende hjelp fra Arbeiderpartiet, etter bruddet.

SV-leder Audun Lysbakken sa han ikke hadde fått gjennomslag på klima- og miljøsaker og fordelingspolitikk, som viktigste grunner til bruddet.

– Jeg hørte Audun sa at for SV var det avgjørende med fordeling, velferd og ambisiøs klimapolitikk. Den ambisjonen forlater ikke Hurdal fordi han reiste. Den står her fortsatt og vi skal levere på det, sier Støre.

På pressekonferansen i kveld fikk Støre spørsmål om hvorfor han som leder for disse samtalene gikk med på kravet fra Senterpartiet om å gi slike avklaringer.

– Det gjorde vi sammen. Hvis ikke vi hadde gjort det, hadde vi ikke hatt noen å snakke med. Da hadde han ikke kommet, sier Jonas Gahr Støre om sonderingspartner Vedum.

FORHANDLER: Trygve Slagsvold Vedum (til venstre) og Jonas Gahr Støre på pressekonferansen onsdag kveld. Foto: Terje Pedersen / NTB

Årsaken til at de tre partiene opprinnelig startet regjeringssonderinger og ikke regjeringsforhandlinger var at Senterpartiet ikke var klar for det, forteller Støre.

– Her tror jeg historien er ganske klar. Både Arbeiderpartiet og SV var klare for det. Senterpartiet var ikke klare for det og ville ha avklaringer for noen nøkkelpunkter i politikken. Det var områder vi ville kommet til uansett i denne kalenderen av saker. Det må nesten Trygve svare for. Og de avklaringene var nødvendige før vi kunne begynne forhandlinger, sier Støre.

Har allerede hatt møter

De to partilederne møttes allerede før pressekonferansen i dag for å starte på reelle regjeringsforhandlinger. «Vi har på disse timene kommet godt i gang med å legge forhandlinger opp, velge ut temaer og fordele oppgaver» sa Støre.

LESK: Jonas Gahr Støre og kollegaer i baren onsdag kveld, etter fem dager med sonderinger. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Trygve Slagsvold Vedum ble konfrontert med hvorfor han ikke kom inn med blanke ark til forhandlingsbordet, men krevde avklaring på visse saker for i det hele tatt å starte forhandlingene.

– I bunn ligger det politiske realiteter. Man kan ha ulike syn på prosess, men i bunn ligger det politiske realiteter og avklaringer som også SV ønsket. Så var det SV som trakk konklusjonen at de ikke ønsket å gå videre. Det henger sammen med de enkelte sakene som de ulike partiene har gått til valg på, sier Vedum.

Audun Lysbakken er ikke enig i at Støre ga over kontrollen til Vedum.

Taper-spørsmål

– Støre må også forholde seg til utfordringen at Sp ikke var klare til å gå i forhandlinger. Da var vår løsning felles, at da sonderer vi, sier Lysbakken.

- Presset SV inn i et hjørne Du trenger javascript for å se video.

Jonas Gahr Støre fikk også spørsmålet om det er han som er taperen i dag.

– Nei, altså tilegningen av drømmer har skjedd fra deres side. Jeg har pekt på det som jeg mente var alternativet jeg mente vi burde utforske om vi kunne bruke, en flertallsregjering med tre partier, sier Støre.

Han legger til:

– Jeg trekker konklusjonen at det ikke er noe dårlig alternativ vi tar tak i nå. Og det gjør vi med all kraft, sier Støre.

– Du ønsket ikke å stille «absolutte krav» som Senterpartiet gjorde. Hvorfor stod du ikke ved Audun Lysbakkens side der? spurte pressen.

– Det var ikke absolutte krav. Jeg tar jo siden for vårt syn i politikken, og så er vi villige til å ta inn det. Men når vi da setter oss ned for å sondere og er enige om prosessen for det, så er det politikkens innhold som avgjør, sier Støre.

Uenige om klima

I Debatten onsdag utdyper Lysbakken hvordan de stod langt fra hverandre på klima.

– Vårt primære standpunkt er at vi skal stoppe oljeleting. Da har vi gått inn og sett om vi kan finne rimelige begrensninger hvor vi kan møtes, sier Lysbakken.

Støre fikk på pressekonferansen spørsmål om hvorfor han ikke kan strekke seg lenger for å møte SV.

– Vi må ha aktivitet i industrien vår for å lykkes med det grønne skiftet. Og da er vårt syn at uten aktivitet og en leteaktivitet og kartleggingsaktivitet får vi ikke til det grønne skiftet. Det å nærmest sette det på vent vil sette oss tilbake. Industrikompetansen er nøkkelen for å nå våre mål, sier Støre.