SV trekker seg fra regjeringssonderingene

– Det er med stor skuffelse at vi må erkjenne at det etter SVs syn ikke er politisk grunnlag for å danne rødgrønn regjering, sier SV leder Audun Lysbakken på en pressekonferanse like etter at nyheten ble kjent.

Lysbakken vil ikke peke på et enkeltområde hvor det skar seg.

– Det er helheten på disse områdene. Oljepolitikken, utslippskutt, naturvern, skatt, å gjøre velferden profittfri. Det er alle eksempler på områder der vi har kommet med forslag som vi mener er viktig å være en del av en regjeringsplattform, men som vi ikke har fått gjennomslag for, sier han.

Utelukker ikke nytt forsøk

Lysbakken tror SV kan få mer gjennomslag for politikken sin i opposisjon, men holder døren for å tre inn i regjering på et senere tidspunkt.

– SV vil når som helst i fireårsperioden være åpen for å forhandle om dannelsen av en rødgrønn flertallsregjering, betingelsen vil være at det forhandles med blanke ark, sier Lysbakken.

SE VIDEO: Lars Nehru Sand kommenterer at SV bryter regjeringssonderingene Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Lars Nehru Sand kommenterer at SV bryter regjeringssonderingene

– Derfor kan Ap og Sp fortsette samtaler om å danne en ny regjering. Vi vil opptre konstruktivt hvis regjeringen søker flertall med oss, men vil da stå fritt til å ta opp alle saker, også de som det ikke har vært mulig å få gjennom i regjeringssonderingene.

– Vi kommer til å være en maktfaktor i Stortinget. Jeg har et godt og tillitsfullt forhold til de to andre partilederne. Det kommer jeg til å ta vare på, sier SV-lederen.

SV kommer ikke til å være et støtteparti, men Lysbakken mener det er naturlig at Støre og Vedum kommer til ham for å forhandle om budsjetter, sier Lysbakken som understreker at det er god stemning mellom ham og sonderingspartnerne.

– Jeg tror ikke Jonas er skuffet. Dette er ikke personlig, det er det politiske som er vanskelig, sier Lysbakken.

– Ville skuffet velgerne

Lysbakken sier målet for å gå inn i regjering var å redusere forskjellene og ta kraftfulle klimagrep.

– Hele tiden har vi vært klar på at det ville være den helhetlige politikken for rettferdig fordeling og helheten på klima og natur som ville avgjøre om SV går i regjering. Det er fordi vi ser at helheten på disse områdene ville blitt for svak at vi nå går i opposisjon og kjemper for disse sakene i Stortinget.

EXIT: Audun Lysbakken er ferdig med sitt opphold på Hurdalsjøen hotell. Foto: Lise Åserud / NTB

SV har gått til valg på at oljevirksomheten skal reduseres og at det ikke skal bli gitt flere lete- eller utvinningstillatelser for ny olje- og gassutvinning på norsk sokkel.

Arbeiderpartiet og Senterpartiets utgangspunkt er at oljeindustrien skal «utvikles, ikke avvikles».

– Vår klare oppfatning er at om vi hadde gått med på en regjeringsplattform som dette, ville vi skuffet våre velgere.

SV-lederen sier at alle sakene som har vært på bordet i sonderingene, men hvor man ikke har kommet langt nok, vil bli tatt opp igjen i Stortinget.

– Vi vil bruke makten til å koble forhandlinger til konkrete områder.

På spørsmål om hva slags regjering Norge nå vil få, svarer Lysbakken:

– Jeg håper vi får en regjering som leverer forandring. Det vil ikke være en regjering som vil gjøre nok til å virkelig gå løs på klimakrisen, det er derfor vi står her.

Vanskelige samtaler om olje

Torsdag er det én uke siden de tre partiene satte seg ned ved sonderingsbordet på Hurdalsjøen hotell.

Målet har vært å avklare om det er grunnlag for formelle regjeringsforhandlinger.

Ambisjonen var å gå videre fra sonderinger til forhandlinger denne uka, men som NRK kunne fortelle i går har samtalene om olje gjort sonderingene utfordrende.

Nå ligger det altså an til at det blir forhandlinger, men kun mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet.