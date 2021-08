Støre i strupen på Solberg om formuesskatt

Debatten om formuesskatten raser før valget 13. september. I Civitas statsministerduell i dag ble den igjen tema.

Der gikk statsministerkandidat Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet til frontalangrep på Høyre og regjeringens planer om å kutte videre i formuesskatten.

– Med det forslaget Høyre vil gjennomføre, vil vi komme dit at det å ha aller mest formue i Norge, er gunstigere beskatningsmessig enn i USA, sa Støre.

Som NRK fortalte nylig, mener professorer ved Norges Handelshøyskole det er en stor misforståelse at formuesskatten fører til at norske bedrifter taper konkurransekraft – og blir solgt til utlandet.

– Nullskattytere

Støre er bekymret for hva Solbergs planer om nye kutt i formuesskatten vil gjøre med norske lokalsamfunn. Han frykter det vil skape større avstand mellom bedriftseierne og resten av lokalmiljøet.

– Når du med ditt forslag skal bruke så mye penger på så få, og det i tillegg vil komme 3000–4000 nye nullskattytere helt på toppen, så gjør det noe med klimaet i det lokalsamfunnet, sa Støre.

Han viste til at mange «vanlige folk» har opplevd dyrere tjenester de siste årene.

– Så ser de på dette, at det står et regjeringsparti og sier «her er den store urettferdigheten». Den ene prosenten skal få 6 av 7 milliarder vi tar i kutt, sa Støre.

Konkurransekraft

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg slo hardt tilbake.

– Det er viktig at vi har konkurransedyktige bedrifter. Vi må se sammenhengen. Det blir ikke grønt skifte av røde tall, sa hun.

Solberg viste til at formuesskatten er en byrde for mange norske små og mellomstore bedrifter rundt omkring i landet. Hun møtte nylig byggenæringen i Lofoten og Vesterålen.

– Det de er mest bekymret for, er om de har råd til å være med på fossilfrie byggeplasser. Hvis de samtidig må betale formuesskatt, kan de ikke bare selge en traktor eller lastebil. De er avhengig av å ha gode investeringer i sine bedrifter, sa Solberg.

Tok fyr

Gustav Witzøe satte forrige uke fyr på debatten om formuesskatt.

Laksemilliardæren antydet til flere medier at det kan være aktuelt for familien å flytte til utlandet ved en økning av skatten, og advarte mot å øke skatten fordi «det handler om norsk eierskap» – ettersom flere land ikke har formuesskatt.

Støre understreket i dag hva Arbeiderpartiet går til valg på i skattepolitikken. De som tjener under 750.000 kroner skal få mindre skatt, selskapsskatten skal ligge fast på 22 prosent og formuesskatten skal økes med omkring 7 milliarder kroner.

I Høyres stortingsprogram for den neste perioden står det at partiet vil «styrke norsk eierskap av norske bedrifter. Derfor vil vi fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, som kun betales av norske eiere»

– Stor misforståelse

Professor Jarle Møen ved NHH avfeier at formuesskatten fører til at utenlandske investorer har økt konkurransekraft. Han sier skatten ikke fører til at utenlandske investorer kjøper opp norske bedrifter.

– Det er en stor misforståelse. Det er verken teoretisk eller empirisk forskning som støtter disse påstandene. Forskning sier at forskjeller i formuesskatt mellom land ikke påvirker kjøp og salg av bedrifter, sier Møen.

Professoren hevder at formuesskatten virker helt nøytralt når norske og utenlandske investorer skal regne på hva de er villig til å betale for å kjøpe seg inn i en norsk bedrift.