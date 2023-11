– I løpet av to år har Norges Bank satt opp renta hele 13 ganger. Vi i LO har etterlyst et klarere mandat, slik at Norges Bank besinner seg.

Det sa den mektige LO-lederen Peggy Hessen Følsvik under LOs årlige kartellkonferanse på Gol onsdag ettermiddag.

– Det er ikke aktuelt

Norges Bank har satt opp renten for å kjøle ned økonomien. Målet er at prisene i samfunnet ikke skal stige mer enn 2 prosent i året over tid.

LO har argumentert for at mye av prisveksten i Norge kommer fra importerte varer og tjenester, og at høyere rente her hjemme ikke hjelper slik økonomene tror.

LO har i årevis advart om at dyrere rente kan skape trøbbel for bedrifter, som i neste omgang vil gi økt ledighet.

De ber regjeringen gripe inn for å bremse rentehevingene ved å endre Norges Banks mandat.

Men Følsvik får blankt nei av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap):

– Nei, det er ikke aktuelt. Det ligger fast. Det er Norges Banks oppdrag, sier han til NRK.

– Som en del av det mandatet skal de legge vekt på at det er mange i arbeid. Det vil de følge nøye med på. Det er et mandat de skal følge, og det er ansvarsdelingen, understreker han.

Økonom tror importerte varer ville blitt dyrere

Norges Bank er i dag pålagt å ta hensyn til arbeidsmarkedet når renten settes. Selv om ledigheten i Norge er nær rekordlave nivåer, mener altså LO at Norges Bank må strammes opp til å ta enda mer hensyn til sysselsettingen.

En slik innblanding fra politikerne kunne gjort vondt verre dersom det bremset Norges Bank rentehevinger, ifølge seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets.

Seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets Foto: William Jobling / NRK

– Fordi kronekursen for tiden er svak, fremstår det for mange som om Norges Banks rentehevinger ikke gjør noe med det. Men uten rentehevingene hadde kronekursen med høy sannsynlighet vært mye svakere, forklarer han og utdyper:

– Da hadde varene vi kjøper fra utlandet, blitt enda dyrere.

Men renten kan gi høyere ledighet

Noe annet som er viktig for Norges Bank, er arbeidsledigheten. I oktober var arbeidsledigheten på lave 1,8 prosent, ifølge tall fra NAV.

Ledigheten sier noe om hvor hett det er i norsk økonomi. Hvis bedriftene har mye å gjøre og det er gode tider, vil det på et punkt bli vanskelig å få tak i folk. Økonomer mener det er et tegn på at kapasiteten i økonomien er sprengt.

Det kan være et varsko-tegn om at prisene er på vei oppover.

Sentralbanken vil da ønske å roe ned økonomien, slik at ledigheten ikke blir så lav at lønningene stiger raskere. I neste omgang kan bedre lønninger gjøre at etterspørselen etter varer øker, slik at bedriftene setter opp prisene.

Men hvis sentralbanken setter opp renten, vil økonomien vanligvis kjøles ned og bivirkningen er at ledigheten ligger an til å øke.

– Det er jo ikke slik at Norges Bank har lyst til at folk skal miste jobbene sine. Men historisk sett har høyere renter bidratt til høyere arbeidsledighet, sier Cekov.

Torsdag skal sentralbanksjef Ida Wolden Bache tale på LOs kartellkonferanse.