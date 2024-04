Skuespilleren Gérard Depardieu løslatt etter avhør

Depardieu er løslatt etter å ha blitt avhørt om angivelige seksuelle overgrep, opplyser skuespillerens advokat.

Franske medier meldte tidligere at Depardieu var innkalt til avhør av politiet i Paris.

– Politiets varetekt er over. Han er ikke lenger på politistasjonen, sa advokaten mandag kveld.

Skuespilleren, som i dag er 75 år gammel, er blitt beskyldt for overgrep og trakassering av et stort antall kvinner. Han nekter selv for å ha gjort noe galt.

(NTB)