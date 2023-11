Nytt brutalt kroneras – politikerne vil ikke gripe inn

Den norske kronen sliter fremdeles og har ikke vært like svak som nå siden koronavåren i 2020. Dermed blir reiser til utlandet dyrere, og alt vi importerer av varer, koster mer.

Det kan bidra til enda høyere prisvekst – som igjen kan gi ytterligere renteoppgang.

Norges Bank bruker styringsrenten for å holde prisveksten nede. Hvis renten settes opp i desember, vil det bli et nytt slag for folk og bedrifter med store lån.

Det er ventet at sentralbanken i dag varsler uendret styringsrente på 4,25 prosent. Men det er knyttet stor spenning til om det kommer noen signaler fra sentralbanksjefen om desember-møtet.

Storebrand-forvalter Olav Chen frykter nå at den svake norske kronen skal føre til enda høyere renter og problemer for folk. Han ber derfor politikerne ta grep og sa til Finansavisen i helgen at mer krone-kontroll er nødvendig for å få kontroll på prisveksten.

FORVALTER: Olav Chen i Storebrand. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Sitter stille

Men blant finanspolitikerne på Stortinget er det liten vilje til å ta grep for å bidra til at kronen styrker seg.

NRK har stilt partienes finanspolitiske talspersoner på Stortinget følgende spørsmål:

Hva kan politikerne på Stortinget gjøre for å styrke krona og få en mer stabil kronekurs?

Risikerer vi nå at renten må settes ytterligere opp, for å motvirke en enda større kronesvekkelse?

Bør Norge gjøre som Danmark, nemlig å binde sin valuta til euroen?

Oppsummert peker svarene i samme retning:

Politikerne vil ikke gripe direkte inn for å «hjelpe» krona og peker på at rentesettelsen er Norges Banks ansvar.

Finanstoppene mener dessuten at Norge totalt sett er best tjent med en flytende valuta som ikke er «låst» til euro.

Vil ikke gripe inn

Likevel er det ikke helt uten betydning hva regjeringen og Stortinget gjør, fordi kronekursen henger sammen med situasjonen i norsk økonomi, mener finanstoppene på Stortinget.

Stikkord er trygg økonomisk styring, forutsigbarhet og fornuftig finanspolitikk.

TALSPERSON: Tina Bru fra Høyre. Foto: William Jobling / NRK

– Det viktigste Stortinget kan bidra med er forutsigbarhet i den økonomiske politikken, sier Høyres Tina Bru.

Ap/Sp-regjeringens budsjettparter SV sier det er uheldig hvis kronekursen svinger for mye og at valutaen er for ustabil.

– Men per i dag ser jeg ikke at det er grunnlag for å gripe inn fra Stortingets side, sier Kari Elisabeth Kaski.

BUDSJETTPARTNER: SVs Kari Elisabeth Kaski. Foto: Alf Simensen / Alf Simensen

– Jeg vil advare mot at vi får politiske vedtak som skal påvirke kronekursen. Men vi følger jo situasjonen og mener at det er relevant i diskusjonen om mandatet til sentralbanken.

I vår gikk debatten høyt om regjeringens skatteøkninger for næringslivet i år i seg selv bidro til å skape et inntrykk av økt risiko knyttet til å investere i Norge – og slik sett svekket kronen.

Dette er gjentatte ganger blitt kontant avvist fra regjeringspartiene, men Frp peker fremdeles på dette.

– Regjeringens skattesjokk, med historisk store skatte- og avgiftsøkninger for næringslivet, har svekket tilliten og bidratt til økt politisk risiko for investeringer i Norge, sier Frps Hans Andreas Limi.

Risikerer økt rente

Den svake kronen er ikke bare en ulempe. For bedrifter som produserer i Norge, men selger i utlandet, kan den tvert imot virke som en kortsiktig fordel.

Samtidig: Etter 13 rentehevinger siden høsten 2021, flere av dem doble, har mange nordmenn med høye lån fått betydelig mindre å rutte med.

Selv om kronekursen ikke er en del av Norges Banks mandat i rentesettingen, påvirker valutaen likevel styringsrenten. Det skyldes at en svak krone gjør varene Norge kjøper i utlandet dyrere, noe som kan sende prisveksten oppover.

FINANSPOLITIKER: Sveinung Rotevatn fra Venstre. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Sånn sett risikerer vi høyere rente som følge av svak kronekurs, forklarer Venstres Sveinung Rotevatn.

– Indirekte gjør vi det. Norges Bank har ikke til oppgave å søre for at kronen har en viss kurs. Men svak krone gir høyere importert inflasjon, som igjen kan føre til høyere renter, som igjen normalt gir en sterkere krone, sier han.

Bru viser til Norges Bank når det gjelder rentesetting, men legger til:

PARTILEDER: Rødts Marie Sneve Martinussen. Foto: Emilie Holtet / NTB

– Svakere krone kan øke inflasjonen ved at importprisene øker. På den måten kan svakere krone føre til høyere rente, konstaterer hun.

Men Rødt-leder Marie Sneve Martinussen ser ingen grunn til at svak krone skal gi ytterligere økt rente. Hun peker på at renten ikke øker lenger i eurosonen.

– Det gjør at det er andre mekanismer enn rentedifferanse som gjør at kronekursen utvikler seg annerledes enn euroen.

Nei til «dansk» løsning

Olav Chen i Storebrand har løftet fram muligheten for at Norge kan gjøre som Danmark, nemlig å binde sin egen valuta til euro. Fordelen er at det vil kunne gi økt stabilitet og mindre svingninger i kronekursen. Nylig viste ferske tall at Danmark er blitt «europamester» i lav prisvekst.

Men finanspolitikerne sier nei.

– Jeg mener det er uklokt, sier Kaski – som vil ha frihet i pengepolitikken og mulighet til å sette renter selv i Norge.

– Verken Stortinget eller Norges Bank styrer eller bør styre valutakursen, og for Norge er det over tid en fordel at den er flytende, sier finanskomiteens leder Eigil Knutsen fra Ap.

FINANSPOLITIKKEN: Hvor mye penger Stortinget bruker og hva pengene brukes til, har betydning for kronekursen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– At vi har en egen valuta, som flyter fritt, gjør at den også fungerer som en støtdemper for økonomien, sier Sps Ole André Myhrvold.

– Dansk økonomi henger tett sammen med Tyskland, som har euro. På grunn av oljevirksomheten har norsk økonomi oftere utviklet seg annerledes enn Europa. Derfor er vi i hovedsak best tjent med å ha en selvstendig pengepolitikk, sier Høyres Tina Bru.

Bør sitte langt inne, mener Venstres Sveinung Rotevatn.

– Dersom en først skal gi opp å føre en selvstendig pengepolitikk, kan en like så greit diskutere fullt medlemskap i EUs valutasamarbeid og ta i bruk euro, sier han.

Tidligere var gjerne kronekursen nært knyttet til oljeprisen: Når oljeprisen steg, styrket kronen seg. Men siden det brå oljeprisfallet i 2014, ser det ut til at denne sammenhengen er svakere.

PENGEVERDIER: Kronen svekker seg mot dollar og euro. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

I vår svekket kronen seg kraftig mot euro og dollar. Den hentet seg noe inn igjen i sommer, men i høst har fallet igjen tiltatt:

For ti år siden kostet 1 dollar omkring 6 kroner. I dag er prisen over 11 kroner. Og i 2014 kostet 1 euro 8 kroner – nå er prisen nesten 12 kroner.

– Norge trenger vår egen krone, slik at vi kan tilpasse rentenivået til norsk økonomi. Det er en av grunnene til at vi har kommet bedre gjennom kriser som finanskrisa og korona enn mange andre EU-land, sier Martinussen.

– Dersom vi binder kronen til euroen, vil det hjelpe på svingninger i den norske kronen. Men vi vil ha gitt fra oss mulighetene vi har til å styre norsk pengepolitikk basert på utviklingen i norsk økonomi, sier MDGs Lan Marie Berg.

– Ikke kontroll

Storebrand-forvalter Olav Chen etterspør nå grep fra Finansdepartementet for å hjelpe husholdningene. Han viser til at en «bitte liten» uro i aksjemarkedet nylig, var nok til «å slå kronen i bakken».

– Dette er noe som bør bekymre både sentralbanken og myndighetene. Har du ikke kronen under kontroll, så har du ikke inflasjonen under kontroll heller, sa han til Finansavisen.

Chen har tatt til orde for at Finansdepartementet bør «snakke opp» kronen.

Han har også luftet tanken om at departementet bør definere et intervall der kronen bør ligge. Og altså vist til at for eksempel har Danmark har bundet sin valuta til euroen.

RENTEMØTE: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache kommer med nye uttalelser torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Norges Bank har varslet et nytt rentehopp i desember. I så fall vil styringsrenten nå 4,5 prosent.

Men en slik renteøkning skjer eventuelt samtidig med en rekke tegn på at økonomien bremser opp:

Rødts Marie Sneve Martinussen peker på «gode grunner» til at det nå ikke bør komme flere renteøkninger.

– Høyere rente nå øker sjansen for at økonomien til mange husholdninger blir dyttet over kanten, og at norsk økonomi får en krasjlanding med tusenvis av flere arbeidsledige, sier hun.