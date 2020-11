Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi står nok nå i en av de mest krevende periodene siden vi fikk lockdown i mars, sier Petter Stordalen på Norges Banks finansielle fagdag på mandag.

Eieren av Nordic Choice-hotellene sier at det i 2021 kan komme en konkursbølge som vi aldri har sett før i historien.

For det er ikke i begynnelsen av en krise at konkursene kommer, sier han:

– Og når vi er her nå, så tror jeg, vi kommer ikke til å se en bølge av konkurser på denne siden av nyttår. Men i 2021, hvis ikke det skjer et eller annet med de ordningene vi ser som hjelper næringen gjennom de neste månedene, da vil vi se en bølge av konkurser vi aldri har sett før i historien, sier Stordalen.

– Fortsatt meget krevende

Den andre bølgen med koronasmitte er på full fart inn i Europa og Norge. Det lover dårlig for en hotellbransje som slet allerede etter den første nedstengingen.

– Det er fortsatt meget krevende, man får en liten déjà vu fra mars og april med de siste innstrammingene. Jeg tror vi hadde et godt utgangspunkt i og med at vi var forberedt på en krise, ikke krisen vi fikk, men en krise, sier Stordalen.

Den første nedstengingen førte til flere konkurser i hotell- og restaurantbransjen. Flere hotellkjeder har varslet nedbemanninger og permittert ansatte.

Nordic Choice-kjeden har permittert eller delvis sagt opp 7.500 ansatte, ifølge Stordalen. Og bransjen sliter fortsatt med å komme til hektene.

Tall fra Benchmarking Alliance viser at mer enn åtte hotellrom har stått tomme hver dag i gjennomsnitt, i Bergen og Oslo.

Blant hotellene som sliter er Quality Hotel Sogndal. Hotelldirektør Jørgen Christian Lindstrøm forteller at andrebølgen har truffet hans hotell hardt:

– I vår sa jeg at vi skal gjennom en sprint og et maraton. Sprinten varte fram til vi åpna igjen i juni, og nå er vi på maraton. Det vet vi ikke hvor lenge varer, og det går litt i bølger. Denne smittebølgen ramma oss hardt, sier Lindstrøm til NRK.

November har vært «katastrofemåned»

20 prosent av de ansatte på hotellet er permitterte for øyeblikket. Og ekstra strenge tiltak i storbyer som Oslo og Bergen, får ringvirkninger for driften også i Sogndal.

Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting kaller november så langt for en katastrofemåned for næringen.

– Etter at lyset ble slått av i mars opplevde hotellbransjen et fall vi sannsynligvis aldri har sett maken til. I enkelte byer falt rombelegget ned til under 10 prosent i andre halvdel av mars og store deler av april, sier Wiederstrøm til NRK.

Han sier at det ble bedre på sommeren, selv om det var avhengig av hvor i landet hotellet lå.

– Sannheten er at det gikk kjempebra i noen markeder, for eksempel Kristiansand, og elendig i andre som for eksempel Oslo, sier Wiederstrøm.

ANDREBØLGEN ER HARD: Hotelldirektør Jørgen Christian Lindstrøm forteller at andrebølgen har vært hard for hotellet i Sogndal. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Sommeren 2021 er veldig mye over

Men da fellesferien var slutt, strammet det seg til igjen. Og da regjeringen innførte nye smittetiltak tidligere denne måneden, ble det katastrofe, ifølge Wiederstrøm.

Samtidig har regjeringen lansert nye krisepakker for å bøte på inntektstapet til blant annet hotellene.

– Krisepakkene vil selvfølgelig hjelpe når det kommer til å overleve. Men gjestene kommer ikke likevel, så det går dårlig med beleggprosenter og driftsøkonomi, sier Wiederstrøm.

Wiederstrøm har i midlertidig ikke mistet håpet. Han sier signalene som kommer fra legemiddelgigantene om vaksiner, er oppløftende.

Også Stordalen tror vaksinen kommer fort, og vil føre til en normalisering i ferie- og fritidsmarkedet. Allerede til sommeren kan vi forvente å reise til København, mener han.

– Fasiten er det ingen som har. Men det mest sannsynlige akkurat nå, er at når vi nærmer oss sommeren så er veldig mye over, sier Stordalen.

På Quality Hotel Sogndal har salgssjef Sigrid Bloch Helmers heller ikke mistet håpet:

– Vi tror at det skal gå bra til slutt. Alt i alt så går det bra, sier hun til NRK.