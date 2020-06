Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det var ganske brutalt, forteller Jan-Einar Johansen.

Siden 2009 har han drevet restauranten Surf & Turf i Kirkenes. Men da koronakrisen førte til full serveringsstopp i midten av mars, var det slutten på restaurantlivet.

Hverken regjeringens kompensasjonsordning eller ulike tiltakspakker kunne hjelpe Surf & Turf fra konkursens rand.

– Vi hadde gode kurver i januar og februar, men ramlet utenfor hjelpeordningene fordi vi hadde hatt litt minus de to foregående årene, sier Johansen.

Han er langt fra den eneste restauranteieren som har måtte melde oppbud som følge av koronakrisen.

Hittil i år har bransjen hatt 246 rene konkurser - 19,1 prosent flere enn i fjor, viser ferske tall fra Bisnode.

– Når man har bygget opp et kjent varemerke gjennom så mange år, er det tøft å se det forsvinne, sier tidligere restauranteier, Jan-Einar Johansen. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Venter et konkursras

Tynne marginer og lav egenkapital er en av årsakene til at koronakrisen har gått hardt ut over hotell- og restaurantbransjen, ifølge kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Men tallene viser også at det totale antallet konkurser har gått ned med 16,8 prosent sammenlignet med i fjor. Hittil i år har 1816 norske bedrifter gått konkurs.

– Per mai ligger vi godt under fjoråret hva gjelder antall konkurser. Men det er fordi Skatteetaten har latt være å sende konkursbegjæringer, og at det kommer nye hjelpepakker fra regjeringen hele tiden. Hjelpepakkene vil likevel ikke være nok til å redde bedriftene med dårlig egenkapital, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Nå venter han et konkursras innenfor flere bransjer.

– Det skal mye til for at vi ikke setter ny konkursrekord innen utgangen av året, sier han.

– De må åpne grensene

Ifølge en fersk medlemsundersøkelse fra NHO, planlegger 19 prosent oppsigelser på grunn av koronakrisen. Den viser også at det har gått særlig hardt utover næringslivet i Troms og Finnmark. Der oppgir én av fem bedrifter at det fortsatt er en reell risiko for konkurs.

– Det verste ligger sannsynligvis foran oss, Vi kan stå overfor flere år med massiv ledighet. Vi snakker i verste fall om tre tapte år før vi kommer tilbake dit vi var på slutten av 2019, sier regiondirektør Målfrid Baik i NHO.

De dystre spådommene deles også av leder i Virke reiseliv, Astrid Bergmål.

– Markedet har forsvunnet, og hovedsakelig for dem som baserer seg på utenlandske turister, sier Bergmål.

Hun mener regjeringen burde vært mer frempå og åpnet grensen til flere land. Per nå har regjeringen kun inngått avtale med Danmark for fritidsreiser fra 15. juni.

– Mange bedrifter vet ikke hva de skal planlegge for siden de ikke vet når grensene skal åpnes til andre land, sier Bergmål.

Astrid Bergmål i Virke mener regjeringen må åpne opp grensen til flere land. Foto: Virke Reiseliv

Gir ikke opp

Så langt i år har hotell- og restaurantbransjen i Troms og Finnmark opplevd 14 konkurser. Da restauranteier Jan-Einar Johansen i Kirkenes meldte oppbud rett etter påske, talte bedriften ni årsverk.

– Det var hardt. Det er ingen beskjed man har lyst til å gi til ansatte gjennom mange år, sier Johansen.

Etter konkursen har han blitt stanset på gata av flere som ønsker at han starter opp igjen. Det er ikke usannsynlig.

– Jeg er evig optimist og tenker at jeg skal komme sterkere tilbake. Jeg er for dum til å bli bekymret.