Bekymret etter oppkjøp av Stordalen-forlag

Strawberry Publishing har tatt stadig større markedsandeler i norsk bokbransje, men vil nå bli kontrollert av den svenske forlagsgiganten. Med på lasset følger storselgende forfattere som Anne B. Ragde, Unni Lindell, og Jørn Lier Horst.

Bonnier er fra før av tungt inne i det norske bokmarkedet ved at de eier halvparten av forlaget Cappelen Damm. Deloppkjøpet av Strawberry Publishing vil nå bli gjennomgått av Konkurransetilsynet.

Tidligere forlagstopp Arve Juritzen, som selv solgte sitt Juritzen forlag til Strawberry i fjor, mener oppkjøpet er dårlig nytt for mangfoldet i norsk forlagsbransje.

– Situasjonen blir verre og verre

– Det blir jo bare færre og større aktører. Og når Bonnier eier det meste av Strawberry og halvparten av Cappelen Damm så er mangfoldet – som jeg har vært bekymra for i mange år – snart borte. Situasjonen blir bare verre og verre, sier han til NRK.

Arve Juritzen har ved gjentatte anledninger uttrykt bekymring for mangfoldet i bokbransjen. – Det blir jo bare færre og større aktører, sier han. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Han viser til at det er få og dominante aktører i bransjen, noe som gjør det vanskeligere for uavhengige forlag å få bøkene sine opp og fram og ut i butikk. Juritzen sier at bokbransjen har en rekke goder fra myndighetene som gjør at de lever godt på spesielle vilkår.

– Som Konkurransetilsynet påpeker gang på gang så gjør det at bokprisene unødvendig høye i Norge. Denne maktstruktureringen som nå skjer forsterker bare dette, at noen få sitter og kontrollerer hele bransjen.

Les også: Konkurransetilsynet varslar bøter til forlag

Han tviler på at oppkjøpet blir stoppet av Konkurransetilsynet.

– Når det gjelder bokbransjen så har de vært kritiske gang på gang i mange år, men politikerne hører ikke på dem, sier han.

Administrerende direktør Alexander Henriksen i Strawberry Publishing sier at disse uttalelsene får stå for Juritzens regning.

– Mitt syn er at Bonnier kommer inn i dette for å gi økt konkurranse i bransjen, og dette vil komme både lesere og forfattere til gode, sier han til NRK.

Han sier at de tenker akkurat som de gjorde før Bonnier kjøpte dem.

– Vi forholder oss til alle norske konkurrenter akkurat som vi gjorde i går. Vi er utfordrerne i bokbransjen, og vi vil vedvare å være det, nå med enda større kraft enn før.

– Bidrar ikke til maktspredning

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet bekrefter at Konkurransetilsynet har hatt innvendinger til en del forhold når det gjelder norsk forlagsbransje. Men han ønsker ikke å komme med en vurdering av hvordan konkurransesituasjonen ser ut akkurat nå.

– Vi skal vurdere denne konkrete saken og komme med en foreløpig vurdering innen fem uker. Da vil vi innhente vurderinger fra andre aktører i markedet og se om det er grunnlag for å godkjenne eller stoppe transaksjonen, sier han.

Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen skriver i en SMS at hun vil avvente en vurdering fra Konkurransetilsynet, men at dette oppkjøpet ikke akkurat bidrar til maktspredning i bokmarkedet.

Cappelen Damm-topp Tom Harald Jenssen sier til Bok365 at han aldri var involvert i Bonniers Strawberry-oppkjøp. Han tror ikke oppkjøpet får konsekvenser for dem.

– Slik jeg ser det, får dette ingen umiddelbare konsekvenser for Cappelen Damm. Strawberry og Cappelen Damm vil fortsette å være konkurrenter, som nå, og det blir ingen samordning av Strawberrys og Cappelen Damms utgivelsesprogram eller virksomheter, sier han til nettstedet.

Forlagsdirektør Tine Kjær i Cappelen Damm skriver dette i en SMS til NRK:

– Jeg tenker at Strawberry har vært en morsom konkurrent i et par år. Cappelen Damm trives med konkurranse og ser frem til fortsettelsen.

– Glad for å være på vinnerlaget

En som jubler over oppkjøpet er forfatter Unni Lindell, som nå indirekte vil sortere under det svenske forlaget med 7 milliarder kroner i omsetning. Hun har også en klar forventning om å selge flere bøker i det nordiske markedet nå.

Forfatter Unni Lindell har en forventning om å selge flere bøker i det nordiske markedet med den svenske forlagsgiganten Bonnier i ryggen. Foto: Anton Soggiu / Strawberry Publishing

– Jeg synes det er helt fantastisk at vi får inn mer muskler. Nå er det helt andre tider i bokbransjen, og det at man tør å være med og satse er jo helt supert. Jeg er så glad for å være med på vinnerlaget, sier hun til NRK.

Hun mener at oppkjøpet kan få store konsekvenser for bransjen, uten å ville gå i detalj.

– Det er en litt gammeldags bransje med store, gamle forlag som ikke følger helt med i timen. Det tror jeg nok kanskje kan bli veldig farlig for dem. Jeg vil ikke si noe mer om det, men det sier seg selv, egentlig. Nå gjelder det å tenke nytt og tørre å satse og gjøre nye ting.