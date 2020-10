Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Wencke Lundal Kleiven (60) ble ansatt som servitør på Hotell Maritim i Haugesund 1. januar 1983. Hun har stått på sent og tidlig i nesten 40 år, men i høst fikk hun sjokkbeskjeden: Scandic Maritim måtte nedbemanne på grunn av koronapandemien, og hun var oppsagt.

– Det er veldig sårt og vondt, fordi du har gitt så mye av livet ditt til jobben, sier Wencke Lundal Kleiven.

Wencke Lundal Kleiven synes det er sårt å bli sagt opp når andre ansatte med langt kortere ansiennitet får fortsette. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Vi møter henne sammen med tre andre kollegaer som er i samme situasjon. Alle er i 50- eller 60-årene, alle har fagbrev og ble ansatt på 1980- og 1990-tallet. Nå står de uten jobb, mens langt yngre kollegaer får bli. Noen med så lite som ett års ansiennitet, og flere uten fagbrev.

– Ledelsen begynner i feil ende med oppsigelsene. De sier opp oss eldste med mest erfaring først. Det burde vært omvendt. I tillegg burde de sjekket om noen av oss kunne ha gått ned i stillingsprosent, mener Lundal Kleiven.

Taper millionbeløp

Både hun og kollegaene rammes hardt utover selve oppsigelsen. Muligheten for å gå av med Avtalefestet Pensjon (AFP) forsvinner, og millionbeløp går tapt for flere.

– Jeg har alltid sagt at jeg har lyst til å gå av når jeg fyller 62. Blir jeg oppsagt nå, mister jeg AFP-retten og mellom 1,2 og 1,3 millioner kroner, sier 60-åringen.

Lundal Kleiven og kollegaene er medlemmer i Fellesforbundet. Nå vurderer forbundet å gå rettens vei for at hun og kollegaene skal beholde jobben.

– Vi håper først og fremst at hotelledelsen tenker seg om. Hvis ikke, blir det arbeidsrettssak for flere av oss, sier Lundal Kleiven.

Varsler oppsigelser ved to av tre hoteller

Ifølge Virke, arbeidsgiverorganisasjon for handels- og tjenestenæringen, viser deres undersøkelser at to av tre hoteller kommer til å si opp ansatte denne høsten.

– Hotellene har det veldig tøft, og situasjonen er alvorlig, sier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen.

Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen sier at mange hotell må nedbemanne på grunn av koronapandemien. Foto: Virke

Selv om mange hotell hadde godt belegg i juli, opplyser 96 prosent at det ikke er mulig å drive lønnsomt slik situasjonen er nå. Kurs- og konferansemarkedet er bortimot dødt, og mange private tilstelninger er avlyst.

– Ettersom dette ser ut til være langvarig, må mange hotell nedbemanne, sier Horneland Kristensen.

Han vil ikke gå inn i konflikten mellom hotelledelsen og de ansatte i hjembyen Haugesund, men på generell basis er han opptatt av at partene opptrer ryddig.

– Ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold skal legges til grunn ved oppsigelser. Ansiennitetsprinsippet er viktig, men ikke avgjørende, sier han.

Formelle feil

Fellesforbundet har bistått de hotellansatte som er oppsagt i Haugesund. Forbundet mener hotelledelsen har begått formelle feil.

– Reglene for nedbemanning er ikke fulgt. Vi reagerer på hele prosessen, fra starten av, sier faglig sekretær Solfrid Tysdal i Fellesforbundet avdeling 57.

Solfrid Tysdal mener Caiano hotelldrift ikke har fulgt reglene for masseoppsigelser. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Det pågår nå drøftingsmøter mellom hotelledelsen, de tillitsvalgte og ansatte.

– Selv om ansiennitet er et prinsipp og ikke en regel, så vekter ansiennitet likevel tungt. Når du har vært nesten 40 år i en bedrift har du garantert både kvalifikasjoner og kompetanse, sier Tysdal.

Rammet av koronakrisen

Scandic Maritim har i mange år satset på kurs og konferanser, men i høst er de fleste av disse avlyst. Hotelledelsen har derfor sagt opp 24 ansatte fra ulike avdelinger.

– Det er veldig trist, men vi har ikke råd til å beholde flere, sier administrerende direktør i Caiano hotelldrift, Reidar Westre.

Reidar Westre sier det er veldig trist å måtte si opp ansatte han selv har jobbet med i flere tiår. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Westre opplever at begrensningene for hotellbransjen er så store, at det ikke er et reelt alternativ å fortsette med permitteringer. Da er oppsigelser eneste løsning for å kunne overleve.

Han tilbakeviser at hotelledelsen har gjort feil i oppsigelsesprosessen.

– Vi har gått ryddig fram og hatt de møtene vi skal ha med både tillitsvalgte og ansatte. Vi ønsker å finne gode løsninger, blant annet for AFP, og venter blant annet på svar fra motparten, sier Westre.