Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er én uke siden Moderna offentliggjorde resultatene av sin vaksine. Den skal ifølge selskapet være 94,5 prosent effektiv. Pfizer og BioNTech hevder deres vaksine er 90 prosent effektiv.

I tillegg hevder Russland at deres Sputnik-vaksine er 92 prosent effektiv.

Det er derimot vaksinene fra Moderna, Pfizer og AstraZeneca som vil bli tilgjengelige for EU og Norge så snart de er godkjent av helsemyndighetene.

Kan sendes til hele verden

AstraZeneca sier nå at deres vaksinekandidat er 70 prosent effektiv.

– Dette er virkelig gode nyheter, sier Storbritannias helseminister Matt Hancock på en pressekonferanse mandag morgen.

Selv om den britiske vaksinen ser ut til å være noe mindre effektiv enn konkurrentene, skal den være billigere å produsere og enklere å transportere.

Pfizers vaksine er avhengig av å oppbevares ved minus 70 grader, noe som vil gjøre det svært vanskelig å frakte den til land uten nødvendige infrastruktur som superfrysere.

Oxford-vaksinen vil, dersom den blir godkjent, kunne distribueres til hele verden, skriver BBC.

Også Modernas vaksine kan oppbevares ved kjøleskapstemperatur.

Enkelte fikk høyere effekt

AstraZeneca sier at de fortløpende øker produksjonskapasiteten, og at de tror de kan levere 3 milliarder doser i løpet av 2021.

Så langt har 20.000 mennesker i Storbritannia og Brasil deltatt i forsøkene.

I enkelte tilfeller hvor testpersonene først fikk en halv dose og deretter en full dose, steg effekten av vaksinen til 90 prosent. Forskerne kan ikke forklare hvorfor.

Storbritannia har forhåndsbestilt 100 millioner doser av vaksinen, nok til å vaksinere 50 millioner personer.

– 70 prosent er god effekt

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen sier det er enkelte uklarheter ved studien siden man har dosert på forskjellige måter.

– Ved den ene doseringen har man fått 62 prosent effektivitet, mens ved den andre har man fått 90 prosent. Så her vil det bli en diskusjon om hvordan man skal dosere denne vaksinen for å få best mulig resultat, sier Madsen til NRK.

Madsen sier at AstraZenecas gjennomsnittseffekt på 70 prosent er en god effektivitet.

Med tre potensielle vaksiner som ligger i godkjenningskøen hos legemiddelmyndighetene, vil vi være godt rustet til å starte massevaksinasjon, tror Madsen.

– Vi blir bedre og bedre rustet når vi nå har tre vaksiner med oppløftende resultater. Det er veldig godt nytt når man nå skal starte vaksinasjonen.

Legemiddelverket har ventet at godkjenningen av vaksiner kan skje i månedsskiftet januar-februar, men Madsen tror godkjenningen nå vil gå raskere.

– Vi kan se godkjenninger på et tidligere tidspunkt enn det.

Madsen er spent på hvilke resultater som kommer fra de andre vaksinene som fortsatt er under utprøving.

– Jo flere gode vaksiner vi får, jo bedre er det, sier Madsen.

Dette er status på de aktuelle vaksinene: