NRK møter mannen som har blitt kalt «Norges farligste» i et besøksrom i Ullersmo fengsel.

– Jeg må fortelle hvem jeg er, og hva jeg har gjort. Og så håper jeg at det kapittelet er ferdig, sier drapsdømte Stig Millehaugen i et eksklusivt intervju.

Det er fra bak fengselsmurene han har skrevet boken «Gjerningsmann». Han avviser at boka er et forsøk på å stille seg selv i et bedre lys.

– Jeg kommer dårlig ut av det her, uansett hvordan du ser på det, sier han til NRK.

Erkjenner bestillingsdrap

53-åringen soner nå en 21 års forvaringsdom for drapet på Young Guns-lederen Mohammed «Jeddi» Javed i januar 2009.

Han ble også dømt for drapsforsøk mot et annet Young Guns-medlem som var i bilen da gjenglederen ble skutt og drept.

UTBRENT: Young Guns-lederen ble funnet drept i denne utbrente bilen. Millehaugen er dømt for drapet. Foto: Knut Falch / Scanpix

Gjennom to rettsrunder nektet Millehaugen straffskyld. I den ferske boka innrømmer han å ha gjennomført drapet på bestilling, men hevder at dommen er feil.

– Det første er at man kan slå fast med en gang er at jeg faktisk skjøt Mohammed Javed. Men det skjedde et annet sted, og kronvitnet hadde en annen rolle i saken enn det retten har lagt til grunn, forteller Millehaugen.

Hevder kronvitnet lyver

Det var en av lederne i den rivaliserende B-gjengen som bestilte drapet. Han ble dømt til 20 års fengsel.

Da bestillingsdrapet ble behandlet i retten, var politiets kronvitne mannen som var i bilen sammen med Millehaugen og Javed.

De tre kjørte i samme bil til Haugerud i Oslo. På en parkeringsplass skal Millehaugen ha skutt Javed, som satt i passasjersetet foran, med et skudd mot bakhodet.

DØMT: Stig Millehaugen (i midten) i retten i 2012, da han ble dømt til 21 års forvaring. Foto: Berit Roald / NTB

I retten ble drapet betegnet som en ren henrettelse. Kronvitnet sier han flyktet fra bilen etter at Millehaugen løsnet det dødelige skuddet.

Han løp til en bensinstasjon i nærheten og ringte politiet.

I boka skriver Millehaugen at politiets kronvitne var med på planleggingen av drapet. Millehaugen avviser at han forsøkte å drepe gjengmedlemmet etter at «Jeddi» ble skutt.

Ifølge Millehaugen skjedde drapet på Tvetenveien, mens bilen var i bevegelse.

53-åringen mener de tekniske bevisene i saken støtter hans forklaring.

PÅGREPET: Millehaugen ble pågrepet kort tid etter drapet i 2009. Foto: Nyhetsspiller / NRK

– Uten kronvitnet hadde ikke staten noen sak i det hele tatt, da hadde alle gått fri. Når vi sitter på tiltalebenken så er vi to stykker. Det burde sittet tre der, men tredjemann var kronvitnet, sier han til NRK.

Politiet i Oslo ønsker ikke å kommentere opplysningene Millehaugen kommer med i boka.

Sidra Bhatti er advokaten til mannen som Millehaugen nå anklager i forbindelse med drapet på Haugerud i 2009. Foto: Alexander Nordby / NRK

Sidra Bhatti er advokaten til mannen som Millehaugen anklager i boka.



– Vi forholder oss til domfellelsen hans fra lagmannsretten der han ble dømt for overlagt drap og drapsforsøk. Utover det er det ikke ønskelig med flere kommentarer, sier Bhatti til NRK.

Advokat Petter Bonde er Mohammed Javeds tidligere forsvarer. Han representerte også familiens hans som bistandsadvokat under rettssaken.

Advokat Petter Bonde har ingen kommentar til at Millehaugen kommer med opplysningene, så mange år etter drapet. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Jeg har ikke lest denne boken, men jeg forholder meg til at det er Stig Millehaugen som er dømt for drapet på «Jeddi» og for drapsforsøk, sier han til NRK.

Drapet på «Jeddi» Javed er det andre drapet Millehaugen har begått. I 1992 drepte han en fengselsbetjent da han rømte fra Sarpsborg fengsel.

Millehaugen: –Jeg har brukt opp hvert øre Du trenger javascript for å se video.

– Interessant

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg har lest boka. Han mener det 53-åringen skriver om sin egen rolle i Haugerud-drapet er interessant.

– Han går mye lenger enn han har gjort tidligere, men det er viktig å huske at dette er Millehaugens versjon. Vi vet ikke om dette er fasiten, sier han.

Han mener at opplysningene og påstandene rundt drapet bør kunne være av interesse for politiet, selv om det foreligger en fellende drapsdom i saken.

– Han mener det drapsforsøket han ble felt for var feil. Det kan være i politiets interesse å undersøke det, sier han.

Innrømmer rekord-ran

Den 28. desember 1999 blir DNBs tellesentral på Løren i Oslo utsatt for et sjokkran. Bevæpnede ranere knuser inngangsdøren med en stjålet bil.

Inne i lokalet løsnes det flere skudd.

Selve ranet var over på noen få minutter. Bakmennene forsvant med 30 millioner kroner.

Det er norgeshistories største pengetransportran, men ingen ble noen gang dømt, og rekordutbytte har aldri blitt funnet. Ranet fikk navnet «Milleniumsranet»

GJERNINGSMANN: Stig Millehaugen sier til NRK at han har brukt nærmere 10 år på å skrive boka om livet sitt. Foto: Forlaget Press

30 MILLIONER: Ranere kom seg unna med 30 millioner kroner fra ranet av DnBs tellesentral på Løren i Oslo i 1999. Ranet er ikke oppklart, men nå hevder Stig Millehaugen at han sto bak. Foto: Fjeldstad, Knut / NTB scanpix

I boka hevder Millehaugen å stå bak, og skriver at ransplanene ble lagt bak fengselsmurene.

Selve ranet skjedde mens han var på permisjon, og hans andel skal ha vært 4 millioner kroner. Han hevder dette er det siste ranet han begikk, og at pengene er brukt opp.

– Noe høyere enn det kom du ikke som ransmann, og da var jeg ferdig med det, sier han til NRK.

Vil prøveløslates

Millehaugen har tilbrakt 35 av sine 53 år i fengsel.

Han sier at han kommer med de innrømmelsene i boka for å legge de gamle sakene bak seg.

– Hvis jeg skal videre i livet så kan ikke disse tinga komme og bite meg i baken. Det er bedre at det kommer fra meg nå enn at noen andre tar det opp senere, sier han.

– Det handla om mental helse Du trenger javascript for å se video.

Morten Furuholmen, Millehaugens mangeårige forsvarer, sier til NRK at klienten vil begjære seg prøveløslatt til høsten.

Morten Furuholmen er Stig Millehaugens advokat. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Krimkommentator Olav Rønneberg mener at man ikke skal se bort ifra at Millehaugen har dette rettsmøtet i bakhodet når han nå gir ut en bok hvor han tilsynelatende legger kortene på bordet.

Han viser til hva som skjedde sist Millehaugen var på vei ut i samfunnet igjen i 2009.

– Da begikk han et drap til. Om man tar på seg påtalemyndighetens briller, så kan man jo tenkte at det ikke er verdt å ta den sjansen en gang til, sier han.