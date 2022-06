Tidligere torpedo: – Jeg vil karakterisere ham som Norges farligste mann

– Da jeg fikk høre om at Millehaugen var på rømmen, vekket det veldig mange minner. Mye dårlige minner med tanke på drapet på min gode venn.

Det sier Mikael Niaz Ali til NRK. I årevis var han et beryktet gjengmedlem og en kjent torpedo i Oslo.

Han var i flere år en sentral del av en av Norges eldste kriminelle gjenger, Young Guns. Gjengen som blant annet var involvert da det ble avfyrt ni skudd, midt i en folkemengde på Aker Brygge i 2006.

Det har gått over ti år siden han la gjenglivet bak seg. I dag jobber han for å hindre at flere blir rekruttert til kriminelle miljøer.

I 2009 ble hans venn og lederen for Young Guns, Mohammed «Jeddi» Javed, skutt og drept i egen bil, som deretter ble påtent.

Stig Millehaugen ble dømt til 21 års forvaring for drapet.

Stig Millehaugen (i midten) i retten i 2012, da han ble dømt til 21 års forvaring. Foto: Berit Roald / NTB

Onsdag ble det slått riksalarm da Millehaugen ikke kom tilbake til fengselet som planlagt. Han er også etterlyst internasjonalt gjennom Interpol.

– Hvis ikke han blir pågrepet ganske raskt, så vil det skape mye utrygghet. Det er det jeg kjenner på, sier Ali, og legger til:

– Hva har han å tape nå? Han begynner å bli litt opp i årene, og har ingen vei tilbake nå som han har rømt. Blir han trengt opp i et hjørne, så tenker jeg at hans tidligere handlinger viser at han er villig til å gå langt for å komme ut av ting. Blant annet ved å åpne ild mot polititjenestemenn.

Stig Millehaugen ble fanget opp av et overvåkningskamera under ranet av Sparebanken Nors filial på Oppsal i Oslo i 1992. Foto: POLITIET / NRK

– Norges farligste mann

Millehaugen er også tidligere dømt for drap på en fengselsbetjent etter et rømningsforsøk fra fengsel.

– Jeg vil karakterisere han som Norges farligste mann – med tanke på hva han har gjort tidligere, sier Ali.

Han mener måten drapene ble utført på tyder på at Millehaugen er villig til å gå langt.

– Det er veldig stygge drap. Han er veldig farlig, vil jeg si, sier Ali.

Dette er mannen politiet jager: Stig Millehaugen Du trenger javascript for å se video.

Han forteller at han tenker mye på de etterlatte, til både Javed og fengselsbetjenten, nå som saken blir dratt frem igjen.

– Det må være helt forferdelig. Jeg håper virkelig han blir raskt pågrepet.

Millehaugen hadde permisjon uten oppsyn onsdag 1. juni klokken 9 til 15. Det var under denne permisjonen han rømte.

– Det at han kan ta flere permisjoner på egen hånd, uten noen form for lenke, er tankevekkende, sier Ali.

Kan bli konfrontasjon

Tidligere politispaner, Johnny Brenna, tror også at en eventuell pågripelse kan bli av det farlige slaget.

– Det er fort gjort at han snart blir pågrepet av bevæpnet politi. Slik jeg kjenner Stig, kan dette fort ende i en konfrontasjon, sier Brenna til NRK.

Tidligere politispaner Johnny Brenna kjenner godt til Stig Millehaugen. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Brenna hadde i sin politikarriere mye med Millehaugen å gjøre. Han har selv vært med på å lete etter han flere ganger, da han tidligere har rømt.

Han tror ikke Millehaugen kommer til å bevege seg på lang tid.

– Jeg tror han kommer til å sitte stille i en dekkleilighet ganske lenge – uten å bevege seg ute i det hele tatt. Han er avhengig av en viss hjelp for å få mat, men det er nok tatt hånd om allerede.

Ifølge Brenna kan det fort gå måneder uten at han beveger på seg.

– Når han er blitt litt glemt, så kan han begynne å røre på seg. Og da tenker jeg at han blir forsøkt smuglet ut til utlandet.

Interpol har også lagt ut en internasjonal etterlysning etter Stig Millehaugen. Etterlysningen ser slik ut på deres nettsider. Foto: Skjermdump / Interpol

Var på rømmen i åtte måneder

I oktober 2000 stakk Millehaugen av under permisjon og rømte med kjæresten sin. Åtte måneder senere, juni i 2001, ble han tatt. Det var den lengste perioden Millehaugen har vært på frifot siden 1988.

Den gang hadde han en pistol i bukselinningen da han ble pågrepet av politiet i et garasjeanlegg på Frogner i Oslo. Han var også i besittelse av en MP5 maskinpistol.

Jo lengre tid det går før han blir tatt denne gangen, jo bedre planlagt fremstår denne rømningen, påpeker den tidligere politispaneren.

– Ut fra min kjennskap til miljøet, så vil det overraske meg veldig om dette ikke er et godt planlagt rømningsforsøk, sier Brenna.

– Hvordan jobber politiet nå med å lete etter han?

– I første fase er det viktig å gå bredt ut. Se på nettverket og de kontaktene han har hatt under soning. Oppsøke dem, ransake, og rett og slett se om han kan ha vært i kontakt. Det å finne hans nettverk er helt avgjørende nå i første fase, svarer han.