Stig Millehaugen prøveløslates

Det kommer fram i en fersk dom fra Oslo tingrett.

Der står det at Stig Millehaugen skal «prøveløslates fra forvaring fra det tidspunktet kriminalomsorgen bestemmer, men senest innen 1. juni 2024».

Prøvetiden er satt til fem år.

Retten har fastsatt en rekke vilkår som må følges under prøvetiden:

Millehaugen skal følges opp av kriminalomsorgen

Han skal bo på et sted kriminalomsorgen finner egnet

Han skal ta imot og følge opp tilbud om sysselsetting

Han skal ta imot tilbud om behandling

Han blir underlagt rusforbud

Han kan ikke kontakte fornærmede

Han skal ikke ha kontakt med personer i et «kriminelt belastet miljø»

Dommen er enstemmig, står det i domsslutningen.

Fristen for prøveløslatelse er satt såpas langt fram i tid etter ønske fra Millehaugen selv. Han har sagt at han og kriminalomsorgen må få nok tid til å forberede seg på prøveløslatelsen, heter det i dommen.

– Belastende

Petter Bonde er bistandsadvokat for familien til Mohammed «Jeddi» Javed. Det er ham Millehaugen soner forvaringsdommen for å ha drept.

– I den grad han (Millehaugen, red. anm.) blir løslatt, vil det være belastende for familien, sier Bonde til NRK.

Millehaugens forsvarer Morten Furuholmen har følgende kommentar til dommen:

– Stig ser frem til å kunne gi noe tilbake til samfunnet som kan gjøre oss alle litt klokere og bedre som mennesker, sier Furuholmen til NRK.

Millehaugens forsvarer Morten Furuholmen i Oslo tingrett i august.

NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med statsadvokat Kristian Jarland.

Møtte i retten i august

Millehaugen møtte i Oslo tingrett i slutten av august i forbindelse med at han begjærte seg prøveløslatt.

Aktor mente da det var for tidlig å innvilge prøveløslatelse for mannen som er dømt for to drap.

Millehaugen mente på sin side at forvaringsdommen han fikk i 2012 var det som ga ham motivasjon til å endre seg.

– Jeg har tidligere vært gjennomført kriminell, og det er det som har endret seg hos meg. Forvaringen endret på det. Det var ingen som spurte meg hvordan jeg hadde det tidligere, men i forvaringssystemet var det folk som brydde seg, sa han i retten.

– Fra 2014 og fremover tok jeg innover meg driten jeg har gjort.

I dommen skriver retten at de anser det som godt bevist at Millehaugen har endret både atferd og funksjonsevne de siste årene.

De kommer også til at ikke det er «en kvalifisert og reell fare for at Millehaugen på ny vil begå alvorlige voldshandlinger ved en prøveløslatelse».

Retten mener også at samfunnsvernet er tilstrekkelig ivaretatt, i og med at en rekke vilkår er satt for prøvetiden på fem år.

Millehaugen har knapt vært ute av fengsel siden 1989, foruten en periode i 2000 og 2001. Da uteble han fra permisjon og var på rømmen i nesten åtte måneder.

Han ble senere pågrepet i en parkeringskjeller i Oslo, skriver han i sin egen bok.

Innrømmet drap i intervju

I mai snakket han med NRK om da han uteble fra permisjon fra Trondheim fengsel. Han innrømmet da for første gang drapet på Mohammed «Jeddi» Javed som han soner forvaringsdommen for.

Dette var ifølge Millehaugen selv en del av at han prøvde å vise at han hadde blitt rehabilitert gjennom forvaringsperioden.

Retten mener at Millehaugen uteble fra permisjon, ikke endrer deres syn på at han har endret atferd:

«Under hovedforhandlingen ble det etter rettens syn grundig dokumentert at uteblivelsen ikke skyldtes Millehaugens behov eller lyst til å gjøre noe kriminelt, men en personlig og psykisk krise».

Millehaugen ble ofte kalt «Norges farligste mann».

Han har sonet en dom på 21 års forvaring for drapet på Young Guns-lederen Mohammed «Jeddi» Javed i 2009.

