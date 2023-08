Dobbeltdrapsdømde Stig Millehaugen møtte i dag opp i Oslo tingrett. I desember i fjor bad han om prøvelauslating. Denne veka skal spørsmålet bli behandla i retten.

– Han har hatt ein veldig god progresjon i forvaring. Då er det helt naturleg at han får prøve seg på utsida, sa advokat Morten Furuholmen i desember i fjor.

Stig Millehaugen saman med forsvarar Morten Furuholmen.

1. juni 2022 kom ikkje Millehaugen tilbake til Trondheim fengsel etter permisjon. Då slo politiet riksalarm og han blei etterlyst internasjonalt.

Etter ei veke blei han teken av politiet i Østmarka. Millehaugen soner i dag på Ila fengsel.

Foto: Politiet

Det er sett av ei veke til saka. Måndag er første dagen i retten. Då er det statsadvokat Kristian Jarald som først skal legge fram saka for påtalemyndigheitene.

Fører alle bak lyset

Statsadvokaten vil ikkje sleppe Millehaugen ut av fengsel. Han peikar på at vilkåra for prøvelauslating er endringar i åtferda til den domfelte.

– Sidan 2012 har det vore ei positiv utvikling. Millehaugen har gjennomgått reflekterande samtalar. Etter ti år så tilstår han det overlagde drapet på Javed, men den positive utviklinga får ein knekk sommaren 2022:

– Då får Millehaugen innvilga permisjon, men møter ikkje opp etter permisjonen. Det er klart at dette brotet inngår i det store bilete, seier statsadvokat Jarald.

Aktor Kristian Jarald saman med forsvarar Morten Furuholmen. Foto: Hedda Regine Torillsdotter Kurseth / NRK

Påtalemyndigheitene meiner at i denne saka er det særleg viktig at ein får ein progresjon i soningsforholda.

– Millehaugen er domfelt ein rekke gongar for grov vald og det er heller ingen avgrensa periode. Han har gjort to drap med 17 års mellomrom. Gjentatte gongar har han brote permisjonsvilkåra.

Stig Millehaugen skal gi si forklaring måndag og tysdag. Foto: Hedda Kurseth

Jarald peikar på at over lengre periodar viser Millehaugen ei positiv utvikling, men at dette ikkje betyr at han ikkje kan gjere nye kriminelle handlingar.

– Slik som eg vurderer er det ikkje ei sky på himmelen, trass det så fører han alle bak lyset. Merk de at det er ingen relasjon

mellom offera og Millehaugen. Det er berre tilfeldige offer.

Dømd for dobbeltdrap

Millehaugen er dømd til lovas strengaste straff, 21 års forvaring, og har blitt kalla Noregs farlegaste mann.

Ein slik dom skal beskytte samfunnet mot ny kriminalitet frå den domfelte. Dersom ein skal bli sett fri frå ein slik dom, må retten vurdere det slik at det ikkje er fare for nye kriminelle handlingar.

Millehaugen har store delar av livet vore i fengsel etter å ha blitt dømd for biltjuveri, innbrot, væpna ran og drap.

Foto: POLITIET

Han blei dømd til 21 år forvaring etter drapet på Young-Guns-leiaren Mohammad Javed i 2011. Javed blei funnen drepen i ein utbrend bil i 2009. Då blei minstetida sett til ti år for Millehaugen.

Tidlegare har han og vore dømd for drap på ein fengselsbetent etter eit forsøk på å rømme frå fengsel.