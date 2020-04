Statsministeren advarer mot å senke skuldrene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag fortsetter arbeidet med å åpne Norge etter at myndighetene innførte de strengeste tiltakene siden andre verdenskrig for halvannen måned siden.

Barnehagene kom allerede i gang fra 20. april. Neste uke åpner de laveste trinnene på grunnskolen og virksomheter som frisører, hudpleie og annen én-til-én-behandling.

Dette er første helga hvor folk lovlig kan dra på hytta etter at hytteforbudet ble opphevet.

Myndighetene har anbefalt en gradvis åpning av samfunnet. For kort tid siden erklærte de at koronapandemien i Norge er under kontroll.

Solberg advarte likevel fredag om at det fortsatt er avgjørende at folk følger smittevernrådene fra helsemyndighetene:

– Dette er ikke tida for å slippe opp. Vi må holde ut litt lenger.

Kommer med nye reiseråd før sommeren

Pent vær og et koronavirus på tilbakegang har brakt med seg mange folk i parker og på andre samlingssteder.

Ifølge Solberg er det ingen garanti for at smittetallet fortsetter å holde seg lavt.

– Det skal ikke så mye til før vi får et oppsveip av smitten. Mange har vært lenge på hjemmekontor og savner folk. Fredagspilsen er ikke så gøy sjette gang på chat, men vi er inne i hold ut-fasen. Pass på, ikke spreng grensene, sier Solberg.

Ifølge helseminister Bent Høie (H) kommer regjeringa med oppdaterte reiseråd før sommeren.

– Da ønsker vi å legge til rette for at vi kan åpne opp for at vi kan bruke Norge som ferieland, sier helseministeren.

Færre koronapasienter på sykehus

Fredag ble det kjent at det er to personer i 40-åra som er døde av covid-19. Dette er første gang noen under 50 år har dødd av koronaviruset i Norge. Det er ikke kjent om personene var i noen risikogruppe.

– Det viser at korona kan være farlig for alle, påpekte helseminister Bent Høie (H) under pressekonferansen.

Antall koronapasienter på norske sykehus fortsetter å falle. Fredag var 120 smittede innlagt, tre færre enn torsdag.

Ikke siden torsdag 19. mars har så få koronasmittede vært innlagt i Norge.

I alt 195 er registrert som døde med påvist koronavirus.

Fredag ble det også klart at Stener Kvinnsland skal lede et granskingsutvalg som skal vurdere hvordan norske myndigheter har håndtert koronakrisa her i landet og beredskapen i forkant.