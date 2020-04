Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bilder av tette menneskesamlinger i Oslos parker uroer Mæland.

– Av og til får vi inntrykk av at folk er på fest og at veldig mye foregår. Det kan nok variere litt, men vi må i hvert fall være tydelige på hva som er anbefalingene og hvordan vi fortsatt må dra lasset, sa hun til NRKs reporter under onsdagens pressekonferanse.

– Men det er klart - det er tyngre jo lengre tid det tar, la hun til.

De siste dagene har nemlig parkene i hovedstaden vært fulle av mennesker som har nytt det fine vårværet. Også på populære Sørenga sjøbad har det vært svært tettpakket med besøkende de siste dagene.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland ber folk om å ikke gi opp smitterådene. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Mer bevegelse blant folk

Mæland forteller at hun er bekymret over at folk ser ut til å vende tilbake til sitt gamle bevegelsesmønster litt for fort etter at regjeringen nå har løsnet opp på en del av tiltakene.

Ifølge tall fra Telenor er vi nemlig i ferd med å bevege oss som normalt igjen.

Og tidlig i mai åpner også alkoholserveringen ved utestedene i Oslo etter å ha vært stengt siden mars.

– Sånn generelt kan jeg si at det er vi. Derfor hører du oss si, flere ganger om dagen, at vi ikke må slippe opp. Tiltakene vi har iverksatt har vært ekstremt restriktive, og de har hatt en enorm kostnad, ikke bare når det gjelder penger, sier hun.

– Det er mennesker som har fått utsatt operasjoner og behandling. Det er mennesker som har mistet jobben og det er mennesker som er mye mer ensomme nå enn for en måned siden. Derfor er jeg svært opptatt av at når vi slipper opp for skole og barnehage, så er det viktig at vi andre holder oss til rådene.

Folk har beveget seg i mye større grad enn før, viser tall fra Telenor. Sola har nok mye av skylden for det i østlandsområdet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Følger nøye med

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), forteller til NTB at de følger situasjonen i parkene nøye ved hjelp av bybetjenter som patruljerer områdene. Foreløpig er det ikke snakk om å stenge noen av parkene.

– Vi har ikke diskutert det foreløpig. Men det kan bli aktuelt hvis det viser seg at mange blir smittet der, innrømmer han.

Mæland ber folk ha is i magen en stund til.

– At vi ser positive tall nå, gjør ikke at vi kan slippe opp nå, sier statsråden, som understreker at mange er flinke til å følge rådene.

– Vi vet at disse tiltakene er ekstremt krevende og vi vet at det er en grense for hvor lenge vi kan holde på en del av disse tiltakene. Men vi må holde ut en stund til, forteller hun.